Pakistan'da yıldırım düştü! Çok sayıda ölü var...

Olay, Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde meydana geldi. Şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da yıldırım düştü! Çok sayıda ölü var...
Editör: Yağmur Biçen

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Sindh eyaletlerini şiddetli yağış meydana geldi. Pencap'ta farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Pencap'ta ise 8 kişi yaşamını yitirirken, Sindh eyaletinde de 1 can kaybı yaşandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu belirtildi. Ayrıca yıldırım nedeniyle çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Pakistan Meteoroloji Ofisi yağışların devam edeceğini belirtirken, halka özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı ortamda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldıAntalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yıldırım düşmesi # pakistan
Çok Okunanlar
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti!
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti!
Biz süngülerimizle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk
Biz süngülerimizle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk
Tahliye edilenlerin sayısı 112'ye ulaştı
Tahliye edilenlerin sayısı 112'ye ulaştı
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini vurdu
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini vurdu
Bolu'da bayram tatili dönüş trafiği yoğunluğu devam ediyor!
Bolu'da bayram tatili dönüş trafiği yoğunluğu devam ediyor!
Öne Çıkanlar ABD "Evlerinizden çıkmayın" diye uyardı! İsrail'i İran korkusu sardı! | Ulusal Haber ABD "Evlerinizden çıkmayın" diye uyardı! İsrail'i İran korkusu sardı! | Ulusal Haber Bayramda Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Bayramda Anıtkabir'e ziyaretçi akını!