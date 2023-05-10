Putin: "Biz Rusya’da yaşayanlar için Anavatan savunmacılarının hatırası kutsaldır"

- Bizim için, Rusya için, ne batıda ne doğuda dost olmayan, düşaman halklar var. Gezegendeki insanların mutlak çoğunluğu gibi biz de geleceği barışçıl, hür ve istikrarlı görmek istiyoruz.

Her üstünlük ideolojisinin tabiatı gereği iğrenç, canice ve ölümcül olduğunu düşünüyorum. Ama batılı küreselleşmeci elitler bugün de eskisi gibi kendilerinin münhasır olduklarını iddia ediyor, insanları birbirine düşürüyor ve toplumları bölüyor, kanlı çatışmalar ve darbeleri provoke ediyor, nefret, rusofobi, saldırgan milliyetçilik ekiyor, aile değerlerini, insanı insan yapan geleneksel değerleri yok ediyorlar. Ve bütün bunlar halklara kendi iradelerini, kendi hukuklarını, kurallarını, özünde ise soygun, şiddet ve baskı sistemini dikte etmek, dayatmak için.