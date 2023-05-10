Putin: "Biz Rusya’da yaşayanlar için Anavatan savunmacılarının hatırası kutsaldır"
Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümünde Moskova’da Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer günü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. İşte Putin'in o konuşması.
Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümünde Moskova’da Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi. Rus ordusu füzelerini sergiledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer günü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Putin, "Her üstünlük ideolojisinin tabiatı gereği iğrenç, canice ve ölümcül olduğunu düşünüyorum. Ama batılı küreselleşmeci elitler bugün de eskisi gibi kendilerinin münhasır olduklarını iddia ediyor, insanları birbirine düşürüyor ve toplumları bölüyor, kanlı çatışmalar ve darbeleri provoke ediyor." dedi. İşte Putin'in konuşmasının tam hali:
- Rusya’nın saygıdeğer yurttaşları!
Değerli gaziler!
Yoldaş karacılar ve denizciler, erbaşlar ve astsubaylar, asteğmenler ve teğmenler!
Savaşçılar ve komutanlar; özel askeri harekâta katılanlar!
Zafer Günü’nüzü kutluyorum!
Bayramınız kutlu olsun! Anavatanı savunarak isimlerini yücelten ve ölümsüzleştiren babalarımızın, büyükbabalarımızın ve büyük büyükbabalarımızın onuruna. Ölçüsüz yiğitlik ve devasa fedakârlıklar pahasına insanlığı nazizmden kurtardılar.
Bugün uygarlık bir kez daha tayin edici bir dönüm noktasında bulunuyor. Vatanımıza karşı gene gerçek bir savaş açıldı, ama biz uluslararası terörizmi geri püskürttük, Donbass’ın çocuklarını savunacağız, güvenliğimizi sağlayacağız.
- Bizim için, Rusya için, ne batıda ne doğuda dost olmayan, düşaman halklar var. Gezegendeki insanların mutlak çoğunluğu gibi biz de geleceği barışçıl, hür ve istikrarlı görmek istiyoruz.
Her üstünlük ideolojisinin tabiatı gereği iğrenç, canice ve ölümcül olduğunu düşünüyorum. Ama batılı küreselleşmeci elitler bugün de eskisi gibi kendilerinin münhasır olduklarını iddia ediyor, insanları birbirine düşürüyor ve toplumları bölüyor, kanlı çatışmalar ve darbeleri provoke ediyor, nefret, rusofobi, saldırgan milliyetçilik ekiyor, aile değerlerini, insanı insan yapan geleneksel değerleri yok ediyorlar. Ve bütün bunlar halklara kendi iradelerini, kendi hukuklarını, kurallarını, özünde ise soygun, şiddet ve baskı sistemini dikte etmek, dayatmak için.
- Öyle görünüyor ki nazilerin delice dünya egemenliği iddialarının hangi sonuca yol açtığını unutmuşlar. Bu canavarca, mutlak kötülüğü kimin ezdiğini, kimin toprağı için ayağa kalkıp bir duvar olduğunu ve Avrupa halklarının kurtuluşu uğruna kendi hayatlarını kimin esirgemediğini unutmuşlar.
Sovyet askerleri anısına dikilen anıtları bir dizi ülkede acımasızca ve soğukkanlılıkla yıkmakta, büyük komutanların heykellerini indirmekte, gerçek anlamda bir nazi ve işbirlikçisi kültü yaratmakta olduklarını ve gerçek kahramanların hatırasını silmeye ve onlara karaçalmaya çalıştıklarını görüyoruz. Muzaffer bir kuşağın başarılarına ve kurbanlarına yapılan bu saygısızlık, Rusya’ya yeni bir sefer için açıkça ve alaycılıkla hazırlanmış, bunun için bütün dünyadan bu neonazi pisliğini toplamış olanların işledikleri suçtur, gizlemeksizin güttükleri rövanşizmdir.