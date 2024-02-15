Putin, Ukrayna meselesindeki pişmanlığını açıkladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesinde duyduğu pişmanlığı açıkladı. Putin, " Pişman olduğumuz tek konu faal eylemlerimize daha erken başlamamış olmamızdır." dedi. Rusya Devlet Başkanı ayrıca Rusya'nın kanser aşısı üretmeye yaklaştığını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e konuştu. Putin, Ukrayna meselesinde duyduğu pişmanlığı açıkladı.

Putin yaptığı açıklamada, "Asıl tetikleyici unsur, bugünkü Ukrayna makamlarının Minsk anlaşmalarını uygulamayı tamamen reddetmesi ve Donbass cumhuriyetlerine yönelik aralıksız saldırılarıydı. Pişmanlık duyabileceğimiz tek şey, karşımızda düzgün insanlar olduğuna inanarak aktif eylemlerimize daha erken başlamamış olmamızdır." ifadelerini kullandı.

Putin'e ABD başkan adayı Donald Trump'ın NATO'ya borcu olan üye devletlerle ilgili açıklaması soruldu. Rusya lideri, "Bırakalım kendileri çözsünler, bu onların sorunu" dedi. Putin sözlerine "Bence NATO'nun hiçbir faydası yok, hiçbir anlamı yok. Tek bir anlamı var, o da ABD dış politikasının bir aracı olması. Ancak ABD bu araca ihtiyacı olmadığına inanıyorsa, bu onların kararıdır." ifadeleriyle devam etti.

Rus gazeteci Putin'e "Bizim için kim daha iyi? Biden mı Trump mı?" sorusunu yönelletti. Putin ise "Biden. Daha deneyimli ve daha öngörülebilir. O, eski usul bir politikacı. Ancak Amerikan halkı hangi lideri seçerse onunla çalışacağız" dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# vladimir putin # rusya # Ukrayna
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