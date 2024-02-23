Putin'den Biden'ın küfürlü ifadelerine yanıt!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında diplomasi diline yakışmayan ifadeler kullanmıştı. Putin, kendisine küfürlü ifade eden Biden'ın sözlerine yanıt verdi.

"SÖYLEDİKLERİNE BAKILIRSA KESİNLİKLE HAKLIYIM"

Rus devlet televizyonu Rossiya-1'e yaptığı açıklamalarda Putin, Biden'ın seçim kampanyasında yaptığı konuşmada kendisine yönelik küfürlü ifadelerine karşı "kinayeli bir şekilde" yanıt verdi. Daha önce Donald Trump yerine Joe Biden'ı tercih ettiğini söylediği ifadeleri anımsatan Putin, "Her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki" ifadelerini kullandı.

Biden'dan teşekkür beklemediğini belirten Putin, "Bana 'Aferin Volodya, bana yardımcı olduğun için teşekkürler' diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz ve bu tamamen yerinde bir tepki, yani ben haklıydım" dedi.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası için gittiği California eyaletinin San Francisco şehrinde bir bağış etkinliğine katılmıştı. Etkinlikte Putin'e yönelik "o... çocuğu" ifadelerini kullanan Biden'ın ifadeleri sonraı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tepki göstermişti. Peskov, ifadelerin "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söylemişti.