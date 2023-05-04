RSV virüsüne karşı ilk aşıya onay verildi!

CDC'ye göre, ABD'de her yıl ortalama olarak 5 yaşın altında 100-300 çocuk bu hastalık nedeniyle ölüyor.

Ayrıca yılda yaklaşık 6 bin ila 10 bin 65 yaş üstü yetişkinin ölümüne ve 60 bin ila 120 bin arasında hastaneye yatışa neden oluyor.