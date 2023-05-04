RSV virüsüne karşı ilk aşıya onay verildi!
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), her yıl binlerce Amerikalının ölümüne neden olan solunum yolları hastalığı respiratual sinsityal virüsüne (RSV) karşı bir aşıya onay verdi.
Aşının halka sunulabilmesi için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) de onayı gerekiyor. RSV, yetişkinler için soğuk algınlığı benzeri semptomlarla sonuçlanan bir solunum yolu hastalığı. Ancak küçük çocuklar, yaşlılar ve başka sağlık sorunları olanlar için tehlikeli olabilir.
Yetkililer, ilaç şirketi GSK tarafından Arexvy adıyla üretilen aşının birçok hayat kurtaracak büyük bir buluş olduğunu söylüyor.
Aşının 60 yaş üstü kişiler için aylar içinde kullanıma sunulabileceğin belirtiliyor.
FDA'da Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'ni yöneten Dr. Peter Marks, şu sözleri söyledi:
- Bugün ilk RSV aşısının onaylanması, yaşamı tehdit edebilecek bir hastalığı önlemek için önemli bir halk sağlığı başarısıdır.
CDC'ye göre, ABD'de her yıl ortalama olarak 5 yaşın altında 100-300 çocuk bu hastalık nedeniyle ölüyor.
Ayrıca yılda yaklaşık 6 bin ila 10 bin 65 yaş üstü yetişkinin ölümüne ve 60 bin ila 120 bin arasında hastaneye yatışa neden oluyor.