Rusya, ABD'yi yardım kararından dolayı uyardı! "Telafisi olmayan zararlara neden olacak"

ABD Temsilciler Meclisi, bugünkü oturumda Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımın sağlanmasına, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmesi üzerine Rusya'dan açıklamalar geldi.

Rus haber ajansı Tass'a açıklamalarda bulunan Peskov, ABD Temsilciler Meclisinin, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna yararına kullanmayı öngören yasa tasarısını onaylamasını değerlendirdi.

YASA ÖZEL MÜLKİYET DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL EDİYOR!

Peskov, "Eğer bu gerçekten böyleyse ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Muhtemelen herhangi bir zaman kısıtlaması olmayacak. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız." şeklinde konuştu.

"DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARINA DOKUNULMASI ABD'NİN İMAJINI ZEDELER"

Peskov, "Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasaya gelince, ayrıntıların çözülmesi gerekiyor. Her halükarda, eğer gerçekten varlıklarımıza el konulması söz konusu ise bu, ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar verecek, ülkedeki birçok yatırımcıyı yatırdıkları parayı kurtarmaya zorlayacaktır. Çünkü devlet mülkiyeti başta olmak üzere özel mülkiyetin dokunulmazlığı ihlal edilecek.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna'ya yardım içeren bu yasanın dünyadaki krizleri kötüleştireceğini belirten Zaharova, "Kiev rejimine askeri yardım terör faaliyetlerinin doğrudan desteklenmesi, Tayvan'a askeri yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin artması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.