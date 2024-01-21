Rusya ve KDHC arasında tarihi anlaşma

Rusya Federasyonu ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti önemli bir anlaşmaya imza attı.



İki ülke "çok kutuplu yeni uluslararası düzen" kurmak amacıyla stratejik ve taktiksel işbirliğini ilerletme konusunda anlaştıklarını duyurdu.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından Dışişleri bakanı Choe Son-hui'nin Rusya'daki görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pyongyang'ı ziyaret etme isteğini yinelediği erken bir tarihte Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmek istediği ifade edildi.



Putin ve Choe, 16 Ocak'ta başkent Moskova'da bir araya gelmişti.