Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Tek Yürek Oldu



Kudüs’e selam olsun! Gazze’ye selam olsun! Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine!



Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen üyeleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin acil servisi önünde bir araya geldi.



Sendikanın Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan İsrail'in hastaneleri bombalaması, sivilleri ve sağlık çalışanlarını hedef almasına açıklamasında tepki gösterdi.

- Katil İsrail’in hastaneye yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir. İnsanı yaşatmak için çaba gösteren sağlık çalışanının canına kast etmek insanlığı öldürmektir, vicdanlara savaş açmaktır.

Doğan, İsrail'e savaş suçlarından dolayı yargılama talep etti, Filistin'in bağımsızlığının tanınmasını kesin çözüm olarak gösterdi.





- İsrail makamları, insanlığa karşı işlenen suçlara, savaş ve saldırı suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalıdır! İsrail-Filistin arasındaki kördüğümün açılması için reçete bellidir! Başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü sağlanmış bağımsız ve egemen Filistin devletinin tanınması şarttır!



Açıklamaya gelen sağlık çalışanları yaşamını yitiren Filistin halkına ithafen acil servisin önüne ayakkabılar bıraktı.



