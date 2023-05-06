Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna'da "Türkiye Günleri" etkinliği düzenledi

- Türk yemeklerini dağıtırken onların nasıl yapıldığıyla ilgili Boşnakça bir broşür hazırladık, onu da dağıtıyoruz. Yaptığımız her şeyde sadece bir yemek dağıtımı gibi değil de bir kültürel etkileşim oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi insanların bu ilgisini çekecektir. Bunları belki gidip Türkiye'de yerinde görmeye niyet edecekler ve böylece bir turizm olanağı da oluşacak diye ümit ediyoruz.