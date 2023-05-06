Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna'da "Türkiye Günleri" etkinliği düzenledi
Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye Günleri" etkinliğinde Türk yemekleri ve tatları sergilendi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Novi Grad Belediyesinin parkında düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Kurulan stantlarda Türk yemekleri ve tatlıları ikram edilirken çocuklar için de etkinlikler düzenlendi.
YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, şu ifadelerde bulundu:
- "Çocuk Şenliği" kapsamında düzenledikleri Türkiye Günleri etkinliğinin iki gün süreceğini söyledi.
Kahramanmaraş'tan dondurma, Gaziantep'ten baklava getirdiklerini aktaran Yaman, şu ifadeleri ekledi:
- Uçurtma şenliğimiz olacak, animatörler çocukları eğlendiriyor. Halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştireceğiz. Yoğun bir ilgi oldu, altı saatte beklediğimiz kişi sayısına bir saatte ulaştık.
Mehmet Akif Yaman, geleneksel Türk sanatlarından ebru yapımına da büyük olduğunu kaydetti.
Türk kültürünü tanıtma fırsatı bulduklarını dile getiren YEE Müdürü Yaman, şu ifadeleri kullandı:
- Türk yemeklerini dağıtırken onların nasıl yapıldığıyla ilgili Boşnakça bir broşür hazırladık, onu da dağıtıyoruz. Yaptığımız her şeyde sadece bir yemek dağıtımı gibi değil de bir kültürel etkileşim oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi insanların bu ilgisini çekecektir. Bunları belki gidip Türkiye'de yerinde görmeye niyet edecekler ve böylece bir turizm olanağı da oluşacak diye ümit ediyoruz.