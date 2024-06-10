Tarihin en gizemli yapıları: Dünyanın dört bir yanından bilinmeyen harikalar
Dünyanın farklı bölgelerindeki gizemli yapılar, piramitler, antik kalıntılar ve bunların arkasındaki efsaneler... İşte dünyanın bilinmeyen harikaları...
Göbeklitepe - Türkiye
Dünyanın en eski tapınaklarından biri olarak bilinen Göbeklitepe, Türkiye'de yer alır ve M.Ö. 9600 yılına kadar uzanır. Bu yapı, avcı-toplayıcı toplumların inşa edemeyeceği kadar karmaşık bir mimariye sahiptir.
Stonehenge - İngiltere
İngiltere'de bulunan bu tarih öncesi anıt, devasa taş bloklardan oluşur. Neolitik dönemde inşa edilen Stonehenge'in tam olarak ne amaçla yapıldığı hala bilinmemektedir.
Büyük Gize Sfenksi - Mısır
Mısır'daki bu devasa taş yapı, aslan gövdesi ve insan başı ile dikkat çeker. Kim tarafından ve ne amaçla yapıldığı tam olarak bilinmemektedir, bu da Sfenks'in gizemini arttırmaktadır.
Moai Heykelleri - Paskalya Adası
Paskalya Adası'nda bulunan bu devasa taş heykeller, adanın yerlileri tarafından yüzyıllar önce yapılmıştır. Heykellerin yapılışı ve taşınma yöntemleri hala çözülememiş bir gizemdir.