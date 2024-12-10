Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar

Bugün, 10 Aralık, tarihe damgasını vuran önemli olayların yaşandığı bir gün. İnsan hakları bildirgesinin kabulü, edebiyat ödülleri, siyasi değişim ve büyük felaketler bu günde şekillendi. Gelin, geçmişe bir yolculuk yapalım!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 1

1817 

Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Eyaleti olarak birliğe katıldı.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 2

1863 

Londra metrosu açıldı.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 3

1898

İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası Küba, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 4

1906

Theodore Roosevelt, Rus-Japon Savaşının sona ermesinde oynadığı ara buluculuk rolünden dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 5

1929

Alman yazar Thomas Mann, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 6

1937

"Abdülaziz'in bayındır kıldığı kent" anlamına gelen Ma'muretülaziz ya da kısaca Elaziz şehrinin adı, Elazığ olarak değiştirildi.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 7

1948 

Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Bildirgesini kabul etti. Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi. Bugün hâlen İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 8

1964

Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 9

1979 

Rahibe Teresa, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 10

1987

İnsan Hakları Derneği, "Genel Af ve Ölüm Cezalarının Kaldırılması" talepli 130 bin imzalı dilekçeyi, Meclis Genel Sekreterliği'ne sundu.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 11

1987

Sedat Simavi Basın Ödülü, Uğur Mumcu'ya verildi.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 12

1988 

Türkiye'de ilk karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatı, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden Prof.Dr. Mehmet Haberal gerçekleştirdi.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 13

2003

İranlı Shirin Ebadi, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk müslüman kadın oldu.

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Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar - Resim: 14

2016

İstanbul Vodafone Arena yakınlarında saldırılar gerçekleşti. İki patlamada 43 kişi öldü, 155 kişi de yaralandı.

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