Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar
Bugün, 10 Aralık, tarihe damgasını vuran önemli olayların yaşandığı bir gün. İnsan hakları bildirgesinin kabulü, edebiyat ödülleri, siyasi değişim ve büyük felaketler bu günde şekillendi. Gelin, geçmişe bir yolculuk yapalım!
1817
Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Eyaleti olarak birliğe katıldı.
1863
Londra metrosu açıldı.
1898
İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası Küba, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.
1906
Theodore Roosevelt, Rus-Japon Savaşının sona ermesinde oynadığı ara buluculuk rolünden dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu.
1929
Alman yazar Thomas Mann, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1937
"Abdülaziz'in bayındır kıldığı kent" anlamına gelen Ma'muretülaziz ya da kısaca Elaziz şehrinin adı, Elazığ olarak değiştirildi.
1948
Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Bildirgesini kabul etti. Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi. Bugün hâlen İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.
1964
Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1979
Rahibe Teresa, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.
1987
İnsan Hakları Derneği, "Genel Af ve Ölüm Cezalarının Kaldırılması" talepli 130 bin imzalı dilekçeyi, Meclis Genel Sekreterliği'ne sundu.
1987
Sedat Simavi Basın Ödülü, Uğur Mumcu'ya verildi.
1988
Türkiye'de ilk karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatı, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden Prof.Dr. Mehmet Haberal gerçekleştirdi.
2003
İranlı Shirin Ebadi, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk müslüman kadın oldu.
2016
İstanbul Vodafone Arena yakınlarında saldırılar gerçekleşti. İki patlamada 43 kişi öldü, 155 kişi de yaralandı.