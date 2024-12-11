Tarihte bugün: 11 Aralık

İki dünya savaşından Nobel ödüllerine, tarihin tozlu raflarından en heyecan verici anlara kadar her şey bir arada! İşte 11 Aralık’ın unutulmaz anları!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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1816

Indiana, 19. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

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Tarihte bugün: 11 Aralık - Resim: 2

1901

İlk masa tenisi turnuvası, Birleşik Krallık'ta düzenlendi.

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Tarihte bugün: 11 Aralık - Resim: 3

1917

 I. Dünya Savaşı: Britanya İmparatorluğu Kudüs'ü ele geçirdi.

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Tarihte bugün: 11 Aralık - Resim: 4

1931

 Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

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Tarihte bugün: 11 Aralık - Resim: 5

1936

 VIII. Edward, Wallis Simpson ile evlenebilmek için Birleşik Krallık tahtından çekildiğini açıkladı.

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Tarihte bugün: 11 Aralık - Resim: 6

1941

 Adolf Hitler ve Benito Mussolini’nin açıklamasıyla, Nazi Almanyası ve İtalya Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti.

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Tarihte bugün: 11 Aralık - Resim: 7

1946

 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) kuruldu.

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Tarihte bugün: 11 Aralık - Resim: 8

1987

 Necatigil Şiir Ödülü Ahmet Oktay'a verildi. Şair ödülü, “Yol Üstünde Semender” adlı yapıtıyla aldı.

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Tarihte bugün: 11 Aralık - Resim: 9

1993

 Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, Bağdat'ta aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

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Tarihte bugün: 11 Aralık - Resim: 10

2004

 İstanbul Modern Sanat Müzesi açıldı.

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