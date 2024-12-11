Tarihte bugün: 11 Aralık
İki dünya savaşından Nobel ödüllerine, tarihin tozlu raflarından en heyecan verici anlara kadar her şey bir arada! İşte 11 Aralık’ın unutulmaz anları!
1816
Indiana, 19. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.
1901
İlk masa tenisi turnuvası, Birleşik Krallık'ta düzenlendi.
1917
I. Dünya Savaşı: Britanya İmparatorluğu Kudüs'ü ele geçirdi.
1931
Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1936
VIII. Edward, Wallis Simpson ile evlenebilmek için Birleşik Krallık tahtından çekildiğini açıkladı.
1941
Adolf Hitler ve Benito Mussolini’nin açıklamasıyla, Nazi Almanyası ve İtalya Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti.
1946
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) kuruldu.
1987
Necatigil Şiir Ödülü Ahmet Oktay'a verildi. Şair ödülü, “Yol Üstünde Semender” adlı yapıtıyla aldı.
1993
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, Bağdat'ta aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
2004
İstanbul Modern Sanat Müzesi açıldı.