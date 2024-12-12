Tarihte bugün: 12 Aralık
Bugün, tarihin tozlu sayfalarında öylesine hareketli bir gün ki! Her biri, geleceği şekillendiren adımlar olmuş. Gelin, 12 Aralık’ın ardında bıraktığı izlere birlikte göz atalım!
1870
Güney Karolinalı Joseph H. Rainey, Amerika Birleşik Devletleri kongresine seçilen ilk siyahi oldu.
1900
Norveçli Johann Waaler, "Kağıt tutacağı"nın (ataş) patentini aldı.
1901
İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz-telgraf sistemini geliştirdi ve Birleşik Krallık'tan Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.
1911
Hindistan'ın Başkenti, Kalküta yerine Delhi oldu.
1913
1911 yılında Louvre Müzesi'nden çalınıp kaybolan Mona Lisa tablosu, Floransa'da bulundu.
1925
İran'da Rıza Han Pehlevi, Kaçar Hanedanı’na son verdi.
1941
II. Dünya Savaşı: Birleşik KrallıkBulgaristan'a; Macaristan ve Romanya ABD'ye; Hindistan da Japonya'ya savaş ilan etti.
1948
Süleyman Demirel, Nazmiye Şener ile evlendi.
1979
Rodezya'nın adı Zimbabve olarak değişti.
1991
Endonezya'daki depremde 1500 kişi öldü.
1997
Recep Tayyip Erdoğan davet üzerine gittiği Siirt'te, miting sırasında Ziya Gökalp'in 1912yılında Balkan Savaşı için yazdığı Asker Duasışiirinin değiştirilmiş bir versiyonu ile; orduyu öven dizeyi söylemeden yerine "Minareler süngü/ Kubbeler miğfer/ Camiler kışlamız/ Müminler asker," mısralarını eklediği için Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı. Yargılama sonucu Türk Ceza Kanunu’nun 312/2 maddesinden “Halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçunu işlediği gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı bu cezasını 24 Temmuz 1999 günü tamamladı.
2000
ABD Anayasa Mahkemesi, Florida'da oyların yeniden sayımı işlemini durdurdu ve seçimleri Cumhuriyetçi aday George W. Bush'un kazandığını açıkladı.
2004
Fatih Akın'ın filmi Duvara Karşı, Avrupa Film Akademisi'nce verilen 2004 Avrupa En İyi Film Ödülünü kazandı.
YERLİ MALI HAFTASI
12-18 Aralık
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemivurgulanır.