Tarihte bugün: 12 Aralık

Bugün, tarihin tozlu sayfalarında öylesine hareketli bir gün ki! Her biri, geleceği şekillendiren adımlar olmuş. Gelin, 12 Aralık’ın ardında bıraktığı izlere birlikte göz atalım!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 1

1870

Güney Karolinalı Joseph H. Rainey, Amerika Birleşik Devletleri kongresine seçilen ilk siyahi oldu.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 2

1900

 Norveçli Johann Waaler, "Kağıt tutacağı"nın (ataş) patentini aldı.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 3

1901

İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz-telgraf sistemini geliştirdi ve Birleşik Krallık'tan Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 4

1911

 Hindistan'ın Başkenti, Kalküta yerine Delhi oldu.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 5

1913

1911 yılında Louvre Müzesi'nden çalınıp kaybolan Mona Lisa tablosu, Floransa'da bulundu.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 6

1925

 İran'da Rıza Han Pehlevi, Kaçar Hanedanı’na son verdi.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 7

1941

 II. Dünya Savaşı: Birleşik KrallıkBulgaristan'a; Macaristan ve Romanya ABD'ye; Hindistan da Japonya'ya savaş ilan etti.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 8

1948

Süleyman Demirel, Nazmiye Şener ile evlendi.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 9

1979

Rodezya'nın adı Zimbabve olarak değişti.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 10

1991

Endonezya'daki depremde 1500 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 11

1997

 Recep Tayyip Erdoğan davet üzerine gittiği Siirt'te, miting sırasında Ziya Gökalp'in 1912yılında Balkan Savaşı için yazdığı Asker Duasışiirinin değiştirilmiş bir versiyonu ile; orduyu öven dizeyi söylemeden yerine "Minareler süngü/ Kubbeler miğfer/ Camiler kışlamız/ Müminler asker," mısralarını eklediği için Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı. Yargılama sonucu Türk Ceza Kanunu’nun 312/2 maddesinden “Halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçunu işlediği gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı bu cezasını 24 Temmuz 1999 günü tamamladı.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 12

2000

 ABD Anayasa Mahkemesi, Florida'da oyların yeniden sayımı işlemini durdurdu ve seçimleri Cumhuriyetçi aday George W. Bush'un kazandığını açıkladı.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 13

2004

Fatih Akın'ın filmi Duvara Karşı, Avrupa Film Akademisi'nce verilen 2004 Avrupa En İyi Film Ödülünü kazandı.

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Tarihte bugün: 12 Aralık - Resim: 14

YERLİ MALI HAFTASI

12-18 Aralık

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemivurgulanır.

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