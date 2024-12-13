Tarihte bugün: 13 Aralık

Osmanlı’dan Malta’ya, depremlerden siyasi devrimlere… 13 Aralık, tarihin rotasını şekillendiren olaylarla dolu bir gün! Gelin, geçmişin derinliklerine birlikte dalalım.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 13 Aralık - Resim: 1

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 Osmanlı padişahı I. Süleyman, Rodos'un teslimini istedi.

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Tarihte bugün: 13 Aralık - Resim: 2

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Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelanda'yı keşfetti.

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Tarihte bugün: 13 Aralık - Resim: 3

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İtalyan asıllı Amerikalı dondurma satıcısı Italo Marcioni, ilk dondurma külahının patentini aldı.

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Tarihte bugün: 13 Aralık - Resim: 4

1942

 Çorum'da deprem: 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.

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Tarihte bugün: 13 Aralık - Resim: 5

1949

İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre uluslararası kent ilan edilmişti.

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Tarihte bugün: 13 Aralık - Resim: 6

1957

 İran'da deprem: 2 bin kişi öldü.

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Tarihte bugün: 13 Aralık - Resim: 7

1974

 Malta'da Cumhuriyet ilan edildi.

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Tarihte bugün: 13 Aralık - Resim: 8

1986

 Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halterci Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye iltica etti.

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Tarihte bugün: 13 Aralık - Resim: 9

1998

İtalya'da düzenlenen 5. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk Genç Bayan millî takımı şampiyon oldu.

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Tarihte bugün: 13 Aralık - Resim: 10

1989

 Amerikalı country ve pop şarkıcısı Taylor Swift, bugün doğdu. 

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