Tarihte bugün: 13 Aralık
Osmanlı’dan Malta’ya, depremlerden siyasi devrimlere… 13 Aralık, tarihin rotasını şekillendiren olaylarla dolu bir gün! Gelin, geçmişin derinliklerine birlikte dalalım.
1522
Osmanlı padişahı I. Süleyman, Rodos'un teslimini istedi.
1642
Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelanda'yı keşfetti.
1903
İtalyan asıllı Amerikalı dondurma satıcısı Italo Marcioni, ilk dondurma külahının patentini aldı.
1942
Çorum'da deprem: 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.
1949
İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre uluslararası kent ilan edilmişti.
1957
İran'da deprem: 2 bin kişi öldü.
1974
Malta'da Cumhuriyet ilan edildi.
1986
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halterci Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye iltica etti.
1998
İtalya'da düzenlenen 5. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk Genç Bayan millî takımı şampiyon oldu.
1989
Amerikalı country ve pop şarkıcısı Taylor Swift, bugün doğdu.