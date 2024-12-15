Tarihte bugün: 15 Aralık
Tarihin farklı dönemlerinde, 15 Aralık’ta dikkat çeken olaylar: Keşifler, devrimler ve unutulmaz anlar…
1256
İran'da bulunan haşhaşîlerin Alamut Kalesi, Hülagû Han Ordusu tarafından yok edildi.
1574
III. Murad, 12. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı.
1840
Napolyon Bonapart'ın naaşı (külleri), Saint Helena Adası'ndan Paris'e getirilerek Les Invalides'e gömüldü.
1893
Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle Orhun alfabesini çözdüğünü ve Orhun Kitabeleri'ni okuduğunu bilim dünyasına açıkladı.
1958
Adalet Bakanı Esat Budakoğlu, 4 yıl içinde basın suçundan 238 gazetecinin mahkûm olduğunu açıkladı.
1960
Erzurum'da radyo istasyonu açıldı.
1972
Yaşar Kemal, pasaport verilmediği için uluslararası bir toplantıya gidemedi. Tepkiler üzerine, yazara 15 gün sonra pasaport verildi.
1986
Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, Türk vatandaşı oldu.
1989
Romanya'da, Devlet Başkanı Nicolay Çavuşesku'nun devrilmesine kadar gidecek olan halk ayaklanması başladı.
2000
Çernobil reaktör kazasının ardından, Nükleer Santralin çalışması durduruldu.
2017
Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan İstanbul'daki M5 (Üsküdar - Çekmeköy) Metro Hattının ilk etabı olan Üsküdar - Yamanevler etabı hizmete açıldı.