Tarihte bugün: 15 Aralık

Tarihin farklı dönemlerinde, 15 Aralık’ta dikkat çeken olaylar: Keşifler, devrimler ve unutulmaz anlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 1

1256

 İran'da bulunan haşhaşîlerin Alamut Kalesi, Hülagû Han Ordusu tarafından yok edildi.

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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 2

1574

III. Murad, 12. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı.

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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 3

1840

Napolyon Bonapart'ın naaşı (külleri), Saint Helena Adası'ndan Paris'e getirilerek Les Invalides'e gömüldü.

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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 4

1893

 Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle Orhun alfabesini çözdüğünü ve Orhun Kitabeleri'ni okuduğunu bilim dünyasına açıkladı.

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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 5

1958

 Adalet Bakanı Esat Budakoğlu, 4 yıl içinde basın suçundan 238 gazetecinin mahkûm olduğunu açıkladı.

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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 6

1960

Erzurum'da radyo istasyonu açıldı.

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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 7

1972

Yaşar Kemal, pasaport verilmediği için uluslararası bir toplantıya gidemedi. Tepkiler üzerine, yazara 15 gün sonra pasaport verildi.

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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 8

1986

Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, Türk vatandaşı oldu.

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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 9

1989

 Romanya'da, Devlet Başkanı Nicolay Çavuşesku'nun devrilmesine kadar gidecek olan halk ayaklanması başladı.

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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 10

2000

 Çernobil reaktör kazasının ardından, Nükleer Santralin çalışması durduruldu.

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Tarihte bugün: 15 Aralık - Resim: 11

2017

 Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan İstanbul'daki M5 (Üsküdar - Çekmeköy) Metro Hattının ilk etabı olan Üsküdar - Yamanevler etabı hizmete açıldı.

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