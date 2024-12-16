Tarihte bugün: 16 Aralık

Vezüv’ün yıkıcı patlamasından, Çin Devrimi’nin izlerini süren Sovyet ziyaretine kadar tarihin dönüm noktaları… Geçmişin derinliklerine yolculuk yapın!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 1

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 Vezüv yanardağı faaliyete geçti; yaklaşık 4000 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 2

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 Japonya'da Fuji Dağı'nın kayıtlara geçmiş son patlaması gerçekleşti.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 3

1727

Osmanlı Devletinde ilk kitap (Vankulu Lugati) basıldı.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 4

1773

Boston Çay Partisi: Amerikan Kolonistler çay vergilerini protesto etmek için Boston limanındaki üç İngiliz gemisine girip 300'den fazla çay sandığını denize döktüler.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 5

1876

 II. Abdülhamit'in Cuma selamlığına arabayla gitmesinden sonra, Padişahların törene saltanat arabalarıyla katılmaları gelenek haline geldi.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 6

1899

 İtalya futbol kulübü olan AC Milan kuruldu.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 7

1920

 Çin'in kuzeybatısındaki Guangzhoueyaletinde 8,6 büyüklüğünde deprem; 200 bin kişi öldü.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 8

1925

Cemiyet-i Akvam, daha önce saptanan "Brüksel hattını", Türk-Irak sürekli sınırı olarak kabul etti. Bu karara göre, Musul Irak'a verildi.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 9

1949

 Ahmet Sukarno, Endonezya'nın ilk Cumhurbaşkanı oldu.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 10

1949

Çin Devrimi'nin önderi Mao Zedong’un, iki ay sürecek olan Sovyetler Birliği ziyareti başladı.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 11

1986

 Türkiye'ye iltica eden Bulgaristan Türkühalterci Naim Süleymanoğlu Taksim'de karşılandı.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 12

1990

 Jean-Bertrand Aristide, Haiti'nin ilk demokratik seçimlerini kazandı ve seçimle işbaşına gelen ilk Başkan oldu.

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1990

 Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosu rekor fiyatla satıldı: 1 milyar 750 milyon lira.

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Tarihte bugün: 16 Aralık - Resim: 14

1991

 Kazakistan, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

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