Tarihte bugün: 16 Aralık
Vezüv’ün yıkıcı patlamasından, Çin Devrimi’nin izlerini süren Sovyet ziyaretine kadar tarihin dönüm noktaları… Geçmişin derinliklerine yolculuk yapın!
1631
Vezüv yanardağı faaliyete geçti; yaklaşık 4000 kişi öldü.
1707
Japonya'da Fuji Dağı'nın kayıtlara geçmiş son patlaması gerçekleşti.
1727
Osmanlı Devletinde ilk kitap (Vankulu Lugati) basıldı.
1773
Boston Çay Partisi: Amerikan Kolonistler çay vergilerini protesto etmek için Boston limanındaki üç İngiliz gemisine girip 300'den fazla çay sandığını denize döktüler.
1876
II. Abdülhamit'in Cuma selamlığına arabayla gitmesinden sonra, Padişahların törene saltanat arabalarıyla katılmaları gelenek haline geldi.
1899
İtalya futbol kulübü olan AC Milan kuruldu.
1920
Çin'in kuzeybatısındaki Guangzhoueyaletinde 8,6 büyüklüğünde deprem; 200 bin kişi öldü.
1925
Cemiyet-i Akvam, daha önce saptanan "Brüksel hattını", Türk-Irak sürekli sınırı olarak kabul etti. Bu karara göre, Musul Irak'a verildi.
1949
Ahmet Sukarno, Endonezya'nın ilk Cumhurbaşkanı oldu.
1949
Çin Devrimi'nin önderi Mao Zedong’un, iki ay sürecek olan Sovyetler Birliği ziyareti başladı.
1986
Türkiye'ye iltica eden Bulgaristan Türkühalterci Naim Süleymanoğlu Taksim'de karşılandı.
1990
Jean-Bertrand Aristide, Haiti'nin ilk demokratik seçimlerini kazandı ve seçimle işbaşına gelen ilk Başkan oldu.
1990
Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosu rekor fiyatla satıldı: 1 milyar 750 milyon lira.
1991
Kazakistan, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.