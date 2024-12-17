Tarihte bugün: 17 Aralık
Moğolların Avrupa’ya yaptığı büyük istiladan, Wright Kardeşler’in ilk uçuşuna, Fransa’nın ABD’yi ilk tanıyışından Türkiye-Sovyetler Birliği arasında imzalanan antlaşmalara kadar pek çok tarihi anı bir arada bulacaksınız. İşte 17 Aralık’ta yaşananlar…
1399
Avrupa'ya Moğol istilası başladı.
1586
Japonya'nın 107. İmparatoru Go-Yōzei, tahta çıktı.
1777
Fransa, ABD'yi ilk tanıyan devlet oldu.
1903
Wright Kardeşler, benzin motorlu uçakları Wright Flyer ile Kitty Hawk'ta (Kuzey Karolina) ilk uçuşu gerçekleştirdi: uçuş mesafesi 37 m, uçuş süresi 12 saniye.
1908
İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı
1925
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında tarafsızlık antlaşması imzalandı.
1926
Uşak Şeker Fabrikası açıldı.
1934
Kasım 1934 tarihli Kanun'la Kemal öz adlı Cumhurbaşkanına verilen "Atatürk" soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun, TBMM'de kabul edildi.
1989
Amerikan animasyon televizyon durum komedisi Simpsonlar, yarım saatlik altın saatlerşovu olarak FOX'ta yayınlanmaya başlandı.
1991
Türkiye'de ilk futbol cinayeti, Galatasaray (futbol takımı)GS-BJK maçı sonrası gerçekleşti.
1998
Safranbolu, kültürel varlık olarak Dünya Mirası listesine alındı.