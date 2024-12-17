Tarihte bugün: 17 Aralık

Moğolların Avrupa’ya yaptığı büyük istiladan, Wright Kardeşler’in ilk uçuşuna, Fransa’nın ABD’yi ilk tanıyışından Türkiye-Sovyetler Birliği arasında imzalanan antlaşmalara kadar pek çok tarihi anı bir arada bulacaksınız. İşte 17 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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 Avrupa'ya Moğol istilası başladı.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Resim: 2

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 Japonya'nın 107. İmparatoru Go-Yōzei, tahta çıktı.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Resim: 3

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Fransa, ABD'yi ilk tanıyan devlet oldu.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Resim: 4

1903

Wright Kardeşler, benzin motorlu uçakları Wright Flyer ile Kitty Hawk'ta (Kuzey Karolina) ilk uçuşu gerçekleştirdi: uçuş mesafesi 37 m, uçuş süresi 12 saniye.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Resim: 5

1908

İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Resim: 6

1925

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında tarafsızlık antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Resim: 7

1926

Uşak Şeker Fabrikası açıldı.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Resim: 8

1934

Kasım 1934 tarihli Kanun'la Kemal öz adlı Cumhurbaşkanına verilen "Atatürk" soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun, TBMM'de kabul edildi.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Resim: 9

1989

Amerikan animasyon televizyon durum komedisi Simpsonlar, yarım saatlik altın saatlerşovu olarak FOX'ta yayınlanmaya başlandı.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Resim: 10

1991

 Türkiye'de ilk futbol cinayeti, Galatasaray (futbol takımı)GS-BJK maçı sonrası gerçekleşti.

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1998

Safranbolu, kültürel varlık olarak Dünya Mirası listesine alındı.

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