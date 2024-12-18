Tarihte bugün: 18 Aralık
Tarih sahnesinde bugün, Hannibal’ın Roma’ya karşı kazandığı Trebia zaferinden Yuan Hanedanı’nın başlangıcına, ABD’de köleliğin kaldırılmasından Arjantin’in üçüncü Dünya Kupası zaferine kadar dönüm noktası olan olaylara tanıklık ediyoruz. İşte 18 Aralık’ta yaşananlar…
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MÖ 218
Hannibal, Trebia Muharebesi'nde Roma Cumhuriyeti'ne karşı zafer kazandı.
1271
Kubilay Han, İmparatorluğunun adını "Yuan" (元 yuán), olarak değiştirdi. Çin'de Yuan Hanedanı'nın hükümranlığı resmen başlamış oldu.
1865
ABD'de kölelik kaldırıldı.
1956
Japonya, Birleşmiş Milletlere kabul edildi.
1966
Satürn'ün uydusu Epimetheus, Richard L. Walker tarafından keşfedildi, fakat sonraki 12 yıl boyunca kaybedildi.
1972
Uğur Alacakaptan 6 yıl 3 ay, Uğur Mumcu 5 yıl 10 ay hapse mahkûm oldu.
2002
Necip Hablemitoğlu evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp öldürüldü.
2012
Türkiye'ye ait keşif uydusu Göktürk-2, Çin'deki Jiguan Fırlatma Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
2022
Arjantin Milli Futbol Takımı 3. kez FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.