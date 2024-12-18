Tarihte bugün: 18 Aralık

Tarih sahnesinde bugün, Hannibal’ın Roma’ya karşı kazandığı Trebia zaferinden Yuan Hanedanı’nın başlangıcına, ABD’de köleliğin kaldırılmasından Arjantin’in üçüncü Dünya Kupası zaferine kadar dönüm noktası olan olaylara tanıklık ediyoruz. İşte 18 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 18 Aralık - Resim: 1

MÖ 218

 Hannibal, Trebia Muharebesi'nde Roma Cumhuriyeti'ne karşı zafer kazandı.

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Tarihte bugün: 18 Aralık - Resim: 2

1271

 Kubilay Han, İmparatorluğunun adını "Yuan" (元 yuán), olarak değiştirdi. Çin'de Yuan Hanedanı'nın hükümranlığı resmen başlamış oldu.

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Tarihte bugün: 18 Aralık - Resim: 3

1865

ABD'de kölelik kaldırıldı.

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Tarihte bugün: 18 Aralık - Resim: 4

1956

 Japonya, Birleşmiş Milletlere kabul edildi.

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Tarihte bugün: 18 Aralık - Resim: 5

1966

Satürn'ün uydusu Epimetheus, Richard L. Walker tarafından keşfedildi, fakat sonraki 12 yıl boyunca kaybedildi.

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Tarihte bugün: 18 Aralık - Resim: 6

1972

 Uğur Alacakaptan 6 yıl 3 ay, Uğur Mumcu 5 yıl 10 ay hapse mahkûm oldu.

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Tarihte bugün: 18 Aralık - Resim: 7

2002

 Necip Hablemitoğlu evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp öldürüldü.

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Tarihte bugün: 18 Aralık - Resim: 8

2012

 Türkiye'ye ait keşif uydusu Göktürk-2, Çin'deki Jiguan Fırlatma Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

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Tarihte bugün: 18 Aralık - Resim: 9

2022

Arjantin Milli Futbol Takımı 3. kez FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.

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tarihte bugün