Tarihte bugün: 19 Aralık

Tarihte bugün, İngiltere tahtında bir değişim yaşandı, Fransızlar Varşova’yı ele geçirerek önemli bir zafer kazandı. Futbol dünyasında yeni bir kulüp kuruldu, Türkiye ise yerli otomobil üretiminde tarihi bir adım attı. Bu önemli olaylar, dünyayı değiştiren anlardan sadece birkaçı!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 19 Aralık - Resim: 1

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25 Ekim'de İngiltere tahtına oturan II. Henry, Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giydi.

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1805

 Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu, Varşova'ya girdi.

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1909

 Almanya'nın Borussia Dortmund futbol kulübü kuruldu.

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Tarihte bugün: 19 Aralık - Resim: 4

1918

 Hatay İlinin Dörtyol İlçesinde, Fransız güçlerine karşı ilk kurşun, Karakese Beldesinde Ömer Hocanın oğlu Mehmet (Kara Mehmet) tarafından sıkıldı.

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Tarihte bugün: 19 Aralık - Resim: 5

1919

Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye, Sivas'tan Ankara'ya hareket etti.

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Tarihte bugün: 19 Aralık - Resim: 6

1920

Millî Mücadele'yi destekleyen Antalya'da Anadolu gazetesi yayınlanmaya başladı.

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Tarihte bugün: 19 Aralık - Resim: 7

1965

 De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçildi.

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1966

 Koç Grubu tarafından üretilen ilk Türk otomobili Anadol satışa sunuldu. Peşin fiyatı 26 bin 800 lira idi.

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Tarihte bugün: 19 Aralık - Resim: 9

1978

Kahramanmaraş Olayları başladı. 26 Aralık'a kadar süren olaylarda 111 kişi öldü, 176 kişi yaralandı.

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1987

 Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Naim Süleymanoğlu, ilk kez millî mayoyu giydi. 60 kiloda koparma (150 kg), silkme (188,5 kg) ve toplamda (337,5 kg) kendisine ait Dünya rekorlarını yeniledi.

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2016

 Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucunda öldürüldü.

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