Tarihte bugün: 19 Aralık
Tarihte bugün, İngiltere tahtında bir değişim yaşandı, Fransızlar Varşova’yı ele geçirerek önemli bir zafer kazandı. Futbol dünyasında yeni bir kulüp kuruldu, Türkiye ise yerli otomobil üretiminde tarihi bir adım attı. Bu önemli olaylar, dünyayı değiştiren anlardan sadece birkaçı!
1154
25 Ekim'de İngiltere tahtına oturan II. Henry, Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giydi.
1805
Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu, Varşova'ya girdi.
1909
Almanya'nın Borussia Dortmund futbol kulübü kuruldu.
1918
Hatay İlinin Dörtyol İlçesinde, Fransız güçlerine karşı ilk kurşun, Karakese Beldesinde Ömer Hocanın oğlu Mehmet (Kara Mehmet) tarafından sıkıldı.
1919
Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye, Sivas'tan Ankara'ya hareket etti.
1920
Millî Mücadele'yi destekleyen Antalya'da Anadolu gazetesi yayınlanmaya başladı.
1965
De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçildi.
1966
Koç Grubu tarafından üretilen ilk Türk otomobili Anadol satışa sunuldu. Peşin fiyatı 26 bin 800 lira idi.
1978
Kahramanmaraş Olayları başladı. 26 Aralık'a kadar süren olaylarda 111 kişi öldü, 176 kişi yaralandı.
1987
Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Naim Süleymanoğlu, ilk kez millî mayoyu giydi. 60 kiloda koparma (150 kg), silkme (188,5 kg) ve toplamda (337,5 kg) kendisine ait Dünya rekorlarını yeniledi.
2016
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucunda öldürüldü.