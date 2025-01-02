Tarihte bugün: 2 Ocak

Tarihte bugün neler oldu? İşte 2 Ocak'ta yaşananlar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 2 Ocak - Resim: 1

1523 - Rodos Adası, Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedildi.

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Tarihte bugün: 2 Ocak - Resim: 2

1757 - Birleşik Krallık, Kalküta'yı (Hindistan) ele geçirdi.

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Tarihte bugün: 2 Ocak - Resim: 3

1839 - Fotoğrafın mucitlerinden biri olan Fransız fotoğrafçı Louis Daguerre, Ay'ın ilk fotoğrafını çekti.

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Tarihte bugün: 2 Ocak - Resim: 4

1870 - Brooklyn Köprüsü'nün yapımına başlandı.

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Tarihte bugün: 2 Ocak - Resim: 5

1905 - Rus-Japon Savaşı'nda, Çin'deki Rus üssü Port Arthur, Amiral Tōgō Heihachirō komutasındaki Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne teslim oldu. Rus İmparatorluğu'nu çöküşe götüren ve 1905 Devrimi'nin kapısını açan yenilgiler dizisi başladı.

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Tarihte bugün: 2 Ocak - Resim: 6

1924 - İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan gazeteciler beraat etti. Gazeteciler ve İstanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri Bey, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na aykırı davranmakla suçlanıyorlardı. Gazeteciler beraat ederken Lütfi Fikri Bey, 5 yıl kürek hapsine mahkûm oldu.

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Tarihte bugün: 2 Ocak - Resim: 7

1935 - Türkiye'de Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi.

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Tarihte bugün: 2 Ocak - Resim: 8

1959 - Fidel Castro, Küba lideri oldu.

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Tarihte bugün: 2 Ocak - Resim: 9

1959 - SSCB, "Luna 1" adlı uzay aracını fırlattı. "Luna 1", Ay'ın sınırlarına ulaşarak, Güneşin yörüngesine girecek olan ilk uzay aracı olacaktır.

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Tarihte bugün: 2 Ocak - Resim: 10

1975 - Charlie Chaplin'e (Şarlo), Birleşik Krallık'ta "Sir" unvanı verildi.

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