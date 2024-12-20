Tarihte bugün: 20 Aralık

Bugün, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos zaferinden Adolf Hitler’in şartlı salıverilmesine, Berlin Duvarı’nın bir günlüğüne açılmasından Ali Sami Yen Stadyumu’ndaki trajik izdihama kadar tarihe damga vuran birçok olaya ev sahipliği yapıyor. İşte 20 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 1

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 Rodos'un Fethi: Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri'nin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi. Şövalyeler daha sonra Malta'ya yerleşti.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 2

1924

Almanya'da tutuklu bulunan NSDAP lideri Adolf Hitler, şartlı olarak salıverildi.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 3

1924

Kırkkilise'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 4

1942

 Erbaa-Niksar'da 7.0 büyüklüğünde deprem.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 5

1945

İstanbul Basın Birliği Başkanlığına, Sedat Simavi getirildi.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 6

1951

Arco’da (Idaho, ABD) EBR1 nükleer reaktörü, ilk elektrik üretimini gerçekleştirdi.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 7

1955

 1954 seçimlerinden sonra DP'den ayrılan bazı milletvekilleri Hürriyet Partisi'ni kurdu.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 8

1961

Yön dergisi, Doğan Avcıoğlu yönetiminde haftalık olarak yayınlanmaya başladı.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 9

1963

Berlin Duvarı, ilk defa Batı Berlinlilere, Doğu'da kalan akrabalarını bir günlüğüne ziyaret edebilmeleri için açıldı.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 10

1964

İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nun açılışı, faciaya sahne oldu. Türkiye-Bulgaristan millî maçının başlamasından önce, izdiham sonucu açık tribünlerden birinin demir parmaklıkları parçalandı: 83 kişi yaralandı.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 11

1969

Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kapatıldı. Öğrenci Battal Mehmetoğlu'nu öldürmekten sanık biri polis 7 kişi tutuklandı.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 12

1971

 Stanley Kubrick'in, Otomatik Portakal filmi gösterime girdi.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 13

1973

İspanya Başbakanı Amiral Luis Carrero Blanco otomobilinde öldürüldü. Suikastı, kısa adı ETA olan Bask Yurdu ve Özgürlüğü örgütü üstlendi.

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Tarihte bugün: 20 Aralık - Resim: 14

1987

Dona Paz adlı Filipinli yolcu gemisi, Mindoro Adası açıklarında Vector tankeri ile çarpıştı; iki patlama meydana geldi ve 3 binden fazla kişi öldü.

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