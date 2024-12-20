Tarihte bugün: 20 Aralık
Bugün, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos zaferinden Adolf Hitler’in şartlı salıverilmesine, Berlin Duvarı’nın bir günlüğüne açılmasından Ali Sami Yen Stadyumu’ndaki trajik izdihama kadar tarihe damga vuran birçok olaya ev sahipliği yapıyor. İşte 20 Aralık’ta yaşananlar…
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Rodos'un Fethi: Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri'nin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi. Şövalyeler daha sonra Malta'ya yerleşti.
1924
Almanya'da tutuklu bulunan NSDAP lideri Adolf Hitler, şartlı olarak salıverildi.
1924
Kırkkilise'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi.
1942
Erbaa-Niksar'da 7.0 büyüklüğünde deprem.
1945
İstanbul Basın Birliği Başkanlığına, Sedat Simavi getirildi.
1951
Arco’da (Idaho, ABD) EBR1 nükleer reaktörü, ilk elektrik üretimini gerçekleştirdi.
1955
1954 seçimlerinden sonra DP'den ayrılan bazı milletvekilleri Hürriyet Partisi'ni kurdu.
1961
Yön dergisi, Doğan Avcıoğlu yönetiminde haftalık olarak yayınlanmaya başladı.
1963
Berlin Duvarı, ilk defa Batı Berlinlilere, Doğu'da kalan akrabalarını bir günlüğüne ziyaret edebilmeleri için açıldı.
1964
İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nun açılışı, faciaya sahne oldu. Türkiye-Bulgaristan millî maçının başlamasından önce, izdiham sonucu açık tribünlerden birinin demir parmaklıkları parçalandı: 83 kişi yaralandı.
1969
Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kapatıldı. Öğrenci Battal Mehmetoğlu'nu öldürmekten sanık biri polis 7 kişi tutuklandı.
1971
Stanley Kubrick'in, Otomatik Portakal filmi gösterime girdi.
1973
İspanya Başbakanı Amiral Luis Carrero Blanco otomobilinde öldürüldü. Suikastı, kısa adı ETA olan Bask Yurdu ve Özgürlüğü örgütü üstlendi.
1987
Dona Paz adlı Filipinli yolcu gemisi, Mindoro Adası açıklarında Vector tankeri ile çarpıştı; iki patlama meydana geldi ve 3 binden fazla kişi öldü.