Tarihte bugün: 21 Aralık
Tarihte bugün: Keşifler, savaşlar ve dönüm noktalarıyla dolu bir gün. Radyoaktif radyumun keşfinden Osmanlı taht değişimine, Ay görevine çıkan Apollo 8’den Berlin’deki tarihi anlaşmalara kadar, bu gün dünya tarihini şekillendiren pek çok olaya tanıklık etti. İşte 21 Aralık’ta yaşananlar…
1516
Gazze Muharebesi gerçekleşti.
1603
Osmanlı Padişahı III. Mehmet öldü, yerine oğlu I. Ahmet tahta çıktı.
1898
Pierre Curie ve Marie Curie, radyoaktif radyum elementini keşfettiler.
1918
Osmanlı Padişahı Vahdettin, Meclis-i Mebûsan'ı feshetti.
1937
İlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan ve Walt Disney'in yapımcılığındaki, Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin galası yapıldı.
1958
De Gaulle, Fransa'da 5. Cumhuriyetin Başkanı seçildi.
1968
Apollo 8, Ay yörüngesindeki görevleri için fırlatıldı.
1972
Doğu Berlin'de iki Almanya arasında Temel Anlaşma imzalandı.
1987
Cumhuriyet döneminin 46. Hükümeti olan, İkinci Turgut Özal Hükûmeti kuruldu.
1989
Amerika Birleşik Devletleri, Panama'yı işgal etti.
1991
Rusya, Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderleri, bir araya gelerek, Sovyetler Birliği'ne son verdiler ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nu (BDT) (Commonwealth of Independent States) kurduklarını açıkladılar.