Tarihte bugün: 21 Aralık

Tarihte bugün: Keşifler, savaşlar ve dönüm noktalarıyla dolu bir gün. Radyoaktif radyumun keşfinden Osmanlı taht değişimine, Ay görevine çıkan Apollo 8’den Berlin’deki tarihi anlaşmalara kadar, bu gün dünya tarihini şekillendiren pek çok olaya tanıklık etti. İşte 21 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 1

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 Gazze Muharebesi gerçekleşti.

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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 2

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Osmanlı Padişahı III. Mehmet öldü, yerine oğlu I. Ahmet tahta çıktı.

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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 3

1898

 Pierre Curie ve Marie Curie, radyoaktif radyum elementini keşfettiler.

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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 4

1918

Osmanlı Padişahı Vahdettin, Meclis-i Mebûsan'ı feshetti.

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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 5

1937

İlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan ve Walt Disney'in yapımcılığındaki, Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin galası yapıldı.

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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 6

1958

 De Gaulle, Fransa'da 5. Cumhuriyetin Başkanı seçildi.

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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 7

1968

Apollo 8, Ay yörüngesindeki görevleri için fırlatıldı.

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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 8

1972

Doğu Berlin'de iki Almanya arasında Temel Anlaşma imzalandı.

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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 9

1987

 Cumhuriyet döneminin 46. Hükümeti olan, İkinci Turgut Özal Hükûmeti kuruldu.

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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 10

1989

 Amerika Birleşik Devletleri, Panama'yı işgal etti.

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Tarihte bugün: 21 Aralık - Resim: 11

1991

 Rusya, Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderleri, bir araya gelerek, Sovyetler Birliği'ne son verdiler ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nu (BDT) (Commonwealth of Independent States) kurduklarını açıkladılar.

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