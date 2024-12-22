Tarihte bugün: 22 Aralık

Tarihte bugün: Bilim, siyaset ve trajik olaylarla dolu bir gün. İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşundan, ilk sinema gösterimine, Mahatma Gandhi’nin serbest bırakılmasından atom çekirdeği patlatılmasına kadar pek çok önemli an gerçekleşti. İşte 22 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 1

1453

 İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü.

1 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 2

1574

Padişah III. Murat tahta çıktı.

2 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 3

1849

Dostoyevski son anda idamdan döndü.

3 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 4

1885

 Japonya'da modernleşmenin başladığı Meiji döneminde, kabine sistemine geçilmesiyle Itō Hirobumi, ilk Japonya Başbakanı olarak atandı.

4 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 5

1894

Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un haksız yere casusluk suçuyla yargılandığı Dreyfus davası, Fransa'da başladı.

5 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 6

1895

Halka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyonlu Lumière kardeşlerdi.

6 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 7

1914

 Harbiye Nazırı ve Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı.

7 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 8

1932

 Hindistan'daki İngiliz yönetimi, 28 bin mahkûmu serbest bıraktı. Mahkûmlar arasında Mahatma Gandhi de vardı.

8 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 9

1938

Alman kimyacı Otto Hahn tarafından ilk atom çekirdeği patlatıldı.

9 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 10

1962

Hâkimler ve Savcılar Kurulu kuruldu.

10 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 11

1963

 Lakonia adlı yolcu gemisi, Madeira Adaları'nın (Portekiz) 270 km kuzeyinde yandı: 128 kişi öldü.

11 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 12

1965

 Birleşik Krallık'ta tüm kara yollarında azami hız sınırı saatte 70 mil (112 km) olarak saptandı. Daha önce bu ülkede bir hız sınırı yoktu.

12 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 13

1974

Erzurum'da çığ altında kalan 6 kayakçı öldü.

13 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 14

1989

Brandenburg Kapısı yeniden açıldı.

14 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 15

1992

Futbolcu Tanju Çolak, 9 yıl hapse mahkûm edildi. Çolak, yurda kaçak Mercedes sokmaktan yargılanmaktaydı.

15 16
Tarihte bugün: 22 Aralık - Resim: 16

2000

Madonna, film yönetmeni Guy Ritchie ile İskoçya'da evlendi.

16 16
tarihte bugün