Tarihte bugün: 22 Aralık
Tarihte bugün: Bilim, siyaset ve trajik olaylarla dolu bir gün. İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşundan, ilk sinema gösterimine, Mahatma Gandhi’nin serbest bırakılmasından atom çekirdeği patlatılmasına kadar pek çok önemli an gerçekleşti. İşte 22 Aralık’ta yaşananlar…
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İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü.
1574
Padişah III. Murat tahta çıktı.
1849
Dostoyevski son anda idamdan döndü.
1885
Japonya'da modernleşmenin başladığı Meiji döneminde, kabine sistemine geçilmesiyle Itō Hirobumi, ilk Japonya Başbakanı olarak atandı.
1894
Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un haksız yere casusluk suçuyla yargılandığı Dreyfus davası, Fransa'da başladı.
1895
Halka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyonlu Lumière kardeşlerdi.
1914
Harbiye Nazırı ve Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı.
1932
Hindistan'daki İngiliz yönetimi, 28 bin mahkûmu serbest bıraktı. Mahkûmlar arasında Mahatma Gandhi de vardı.
1938
Alman kimyacı Otto Hahn tarafından ilk atom çekirdeği patlatıldı.
1962
Hâkimler ve Savcılar Kurulu kuruldu.
1963
Lakonia adlı yolcu gemisi, Madeira Adaları'nın (Portekiz) 270 km kuzeyinde yandı: 128 kişi öldü.
1965
Birleşik Krallık'ta tüm kara yollarında azami hız sınırı saatte 70 mil (112 km) olarak saptandı. Daha önce bu ülkede bir hız sınırı yoktu.
1974
Erzurum'da çığ altında kalan 6 kayakçı öldü.
1989
Brandenburg Kapısı yeniden açıldı.
1992
Futbolcu Tanju Çolak, 9 yıl hapse mahkûm edildi. Çolak, yurda kaçak Mercedes sokmaktan yargılanmaktaydı.
2000
Madonna, film yönetmeni Guy Ritchie ile İskoçya'da evlendi.