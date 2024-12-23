Tarihte bugün: 23 Aralık

Bugün tarihte neler oldu? Birinci Dünya Savaşı’nın önemli muharebelerinden, Menemen’deki isyana kadar pek çok kritik olay 23 Aralık’ta yaşandı. Hem dünya çapında hem de Türkiye’de iz bırakan bu olaylar, tarihin dönüm noktalarından birer kesit sunuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 1

1872

 Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 2

1876

 I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. 13 Şubat 1878'de sona erse de, ülkede parlamento düşüncesini doğurdu.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 3

1888

Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 4

1916

 I. Dünya Savaşı: Megdaba Muharebesi'nde, Birleşik Kuvvetler Sina yarımadasında bir Türk garnizonunu ele geçirdiler.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 5

1928

Şair Nâzım Hikmet, 3 yıl 3 ay hapse mahkûm oldu.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 6

1930

Menemen'deki ayaklanmada, yedek subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet karşıtlarınca öldürüldü. Aynı olayda Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki de öldürüldü.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 7

1953

Sovyetler Birliği'nin eski Gizli Polis Şefi Lavrenti Beria kurşuna dizildi. Beria ajanlıkla suçlanıyordu.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 8

1954

 İnsandan insana ilk böbrek nakli, Boston'daki Peter Bent Brigham hastanesinde gerçekleştirildi. Dr. Joseph Murray ve Dr. J. Hartwell Harrison ikiz kardeşlerin birinden diğerine böbreğini nakletmişlerdi.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 9

1963

Kanlı Noel olayları: Olaylar sonucu, küçük köylerdeki Türkler daha büyük köylere göçe başladı.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 10

1967

 Fransız düşünür François-Noël Babeuf'ün Devrim Yazıları adlı eserinin Türkçeye çevrilmesi kovuşturmaya uğramış ve kitap toplatılmıştı. Bu durumu protesto etmekten yargılanan aydınlar beraat etti. Yargılanan aydınlar Yaşar Kemal, Melih Cevdet Anday, Demir Özlü, Şükran Kurdakul, Edip Cansever, Arif Damar, Memet Fuat, Orhan Arsal, Hüsamettin Bozok, Sabri Altınel idi.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 11

1980

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli idama mahkûm edildi.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 12

1986

 6 yıldır süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu davası sona erdi. DİSK kapatıldı. 1477 sanıktan 264'ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.

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Tarihte bugün: 23 Aralık - Resim: 13

1989

 Romanya'nın devrik Başkanı Nicolae Ceauşescu ve karısı Elena, Ülkeden kaçmaya çalışırlarken yakalandılar.

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