Tarihte bugün: 24 Aralık
Tarihte bugün neler oldu? İşte 24 Aralık’ta yaşananlar…
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Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi.
1865
Müttefik ordusunun bazı eski üyeleri Pulaski'de (Tennessee, ABD) özel bir sosyal kulüp kurdular: Ku Klux Klan.
1871
Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası, Süveyş Kanalı’nın açılış kutlamalarında, Kahire'de ilk kez çalındı.
1923
Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi.
1941
İkinci Dünya Savaşında Hong-Kong, Japonların eline geçti.
1943
ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower'i Müttefik Kuvvetler Komutanlığına atadı.
1951
Libya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1963
TRT Kanunu kabul edildi.
1964
Seylan (Sri Lanka) ve Hindistan Madras'ta kasırga: 7 bin kişi öldü.
1974
Beatles topluluğu dağıldı.
1997
Çakal Carlos lakaplı uluslararası teröristIlich Ramirez Sanchez, bir Fransız mahkemesince, 1975'te iki Fransız müfettiş ve bir Lübnanlınınöldürülmesiyle ilgili olarak ömür boyu hapse mahkûm edildi.