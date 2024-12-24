Tarihte bugün: 24 Aralık

Tarihte bugün neler oldu? İşte 24 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 1

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 Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 2

1865

Müttefik ordusunun bazı eski üyeleri Pulaski'de (Tennessee, ABD) özel bir sosyal kulüp kurdular: Ku Klux Klan.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 3

1871

Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası, Süveyş Kanalı’nın açılış kutlamalarında, Kahire'de ilk kez çalındı.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 4

1923

 Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 5

1941

 İkinci Dünya Savaşında Hong-Kong, Japonların eline geçti.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 6

1943

ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower'i Müttefik Kuvvetler Komutanlığına atadı.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 7

1951

Libya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 8

1963

TRT Kanunu kabul edildi.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 9

1964

Seylan (Sri Lanka) ve Hindistan Madras'ta kasırga: 7 bin kişi öldü.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 10

1974

Beatles topluluğu dağıldı.

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Tarihte bugün: 24 Aralık - Resim: 11

1997

Çakal Carlos lakaplı uluslararası teröristIlich Ramirez Sanchez, bir Fransız mahkemesince, 1975'te iki Fransız müfettiş ve bir Lübnanlınınöldürülmesiyle ilgili olarak ömür boyu hapse mahkûm edildi.

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