Tarihte bugün: 25 Aralık

Tarihte bugün neler oldu? İşte 25 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 1

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İlk Noel kutlaması, Roma'da yapıldı.

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 2

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 Rodos, Osmanlı egemenliğine girdi.

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 3

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Osmanlı Ordusu, Bağdat'a girdi.

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 4

1683

II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, boğularak idam edildi.

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 5

1809

Amerikalı doktor Ephraim McDowell, kliniğine hamileyim diyerek gelen Jane Todd Crawford'un, yumurtalığından 10 kiloluk tümor aldı. Bu, ilk başarılı alt karın ameliyatı olarak tarihe geçti. Crawford, 21 yıl daha yaşadı.

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 6

1921

 Gaziantep'in Fransız işgalinden kurtuluşu

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 7

1932

Çin'in Guangzhou bölgesinde 7,6 şiddetinde deprem: 70.000 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 8

1963

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruldu.

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 9

1963

Kıbrıs'ta Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü EOKA, Ada'nın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi. Çok sayıda Kıbrıslı Türk öldü. Türkiye savaş uçakları, Kıbrıs üzerinde uçuşlar yaptı.

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 10

1989

Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku idam edildi. Çavuşesku çifti olağanüstü bir mahkemede yargılanmışlardı.

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 11

1990

 Tim Berners-Lee; HTML ve World Wide Web'in temellerini attı. İlk defa iki bilgisayar arasında hypertext teknolojisi kullanılarak sunucu bağlantısı gerçekleştirildi.

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Tarihte bugün: 25 Aralık - Resim: 12

1991

Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Ülke ertesi gün resmen dağıldı.

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