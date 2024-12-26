Tarihte bugün: 26 Aralık
Tarihte bugün neler oldu? İşte 26 Aralık’ta yaşananlar…
1865
Amerikalı James H. Nason, süzme kahve makinasının patentini aldı.
1898
Marie Curie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiklerini ilan ettiler. Curie'ler, 1903'te bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülünü aldılar.
1908
Jack Johnson, Sidney Avustralya'da Tommy Burns'ü yenerek Dünyanın ilk siyah ağır sıklet boks şampiyonu oldu.
1925
Uluslararası saat ve takvimin kullanımı, TBMM'de kabul edildi.
1925
Türkiye, bir kanunla Gregoryen takvime geçti.
1933
FM radyo'nun patenti alındı.
1934
Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.
1938
Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultayda Mustafa Kemal Atatürk "Ebedi Şef", İsmet İnönü ise "Millî Şef" ilan edildi.
1968
İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, Rektörlük Binasını işgal ettiler. Üniversite süresiz kapatıldı.
1972
Yazar Fakir Baykurt ve 7 arkadaşı, sekizer yıl onar ay hapse mahkûm oldu. Fakir Baykurt ve arkadaşları gizli örgüt kurmak iddiasıyla yargılanıyorlardı.
1982
Time dergisi yılın adamı listesi'ne ilk kez insan olmayan bir nesne girdi: Kişisel bilgisayar.
1986
Dünyanın nüfusu 5 milyara ulaştı.
1988
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, sinema alanındaki çalışmaları ve katkıları nedeniyle sinema yönetmeni Lütfü Akad'a verildi.
1991
Rusya bağımsızlığını ilan etti.
1992
Ankara-Haydarpaşa hattındaki ilk elektrikli tren hizmete girdi.
1994
37 aydının Madımak Oteli'nde yakılmasıyla ilgili Sivas davası sonuçlandı. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, 22 sanığa verilen idam cezasını on beşer yıl ağır hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, Aziz Nesin'in halkı tahrik ettiğini ve olayların çıkmasına yol açtığını öne sürdü.