Tarihte bugün: 26 Aralık

Tarihte bugün neler oldu? İşte 26 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 1

1865

Amerikalı James H. Nason, süzme kahve makinasının patentini aldı.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 2

1898

Marie Curie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiklerini ilan ettiler. Curie'ler, 1903'te bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülünü aldılar.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 3

1908

 Jack Johnson, Sidney Avustralya'da Tommy Burns'ü yenerek Dünyanın ilk siyah ağır sıklet boks şampiyonu oldu.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 4

1925

Uluslararası saat ve takvimin kullanımı, TBMM'de kabul edildi.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 5

1925

 Türkiye, bir kanunla Gregoryen takvime geçti.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 6

1933

 FM radyo'nun patenti alındı.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 7

1934

Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 8

1938

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultayda Mustafa Kemal Atatürk "Ebedi Şef", İsmet İnönü ise "Millî Şef" ilan edildi.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 9

1968

 İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, Rektörlük Binasını işgal ettiler. Üniversite süresiz kapatıldı.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 10

1972

 Yazar Fakir Baykurt ve 7 arkadaşı, sekizer yıl onar ay hapse mahkûm oldu. Fakir Baykurt ve arkadaşları gizli örgüt kurmak iddiasıyla yargılanıyorlardı.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 11

1982

 Time dergisi yılın adamı listesi'ne ilk kez insan olmayan bir nesne girdi: Kişisel bilgisayar.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 12

1986

Dünyanın nüfusu 5 milyara ulaştı.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 13

1988

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, sinema alanındaki çalışmaları ve katkıları nedeniyle sinema yönetmeni Lütfü Akad'a verildi.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 14

1991

 Rusya bağımsızlığını ilan etti.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 15

1992

Ankara-Haydarpaşa hattındaki ilk elektrikli tren hizmete girdi.

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Tarihte bugün: 26 Aralık - Resim: 16

1994

37 aydının Madımak Oteli'nde yakılmasıyla ilgili Sivas davası sonuçlandı. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, 22 sanığa verilen idam cezasını on beşer yıl ağır hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, Aziz Nesin'in halkı tahrik ettiğini ve olayların çıkmasına yol açtığını öne sürdü.

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