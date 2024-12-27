Tarihte bugün: 27 Aralık
Tarihte bugün neler oldu? İşte 27 Aralık’ta yaşananlar…
537
Ayasofya'nın yeniden inşası, Bizansİmparatoru I. Justinianus'un kişisel gözetiminde tamamlandı. II. Theodosius tarafından yaptırılan ikinci Ayasofya, 532 yılındaki Nika Ayaklanmasısırasında yanmıştı.
1831
İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in içinde olduğu "Beagle" adlı keşif gemisi yola koyuldu.
1907
Paris'te İkinci Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirgesinde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi.
1919
Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi.
1921
Mersin'in Tarsus ilçesi Fransız işgalinden kurtuldu.
1934
Türk opera tarihinin iki önemli eserinin (Taş Bebek ve Bay Önder) prömiyeri Ankara Halkevi'nde yapıldı.
1936
Şair Nâzım Hikmet gözaltına alındı.
1939
Erzincan Depremi: Türkiye'nin Erzincan ilinde Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğünde bir deprem oldu; 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi yaralandı.
1944
Çapakçur bölgesinin adı Bingöl olarak değiştirildi.
1945
28 devletin üzerinde anlaştığı ilkeler doğrultusunda Dünya Bankası kuruldu.
1949
300 yıl süren Hollanda egemenliğinden sonra Kraliçe Juliana, Endonezya'nın bağımsızlığını tanıdı.
1949
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasında Kültür Antlaşması imzalandı.
1968
Aya ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren Apollo 8 dünyaya döndü.
1979
Özel eğitimli bir Sovyet birliğinin KabilHavaalanı'nı ele geçirmesinin ardından, Kabil'deki Afgan Hükûmeti devrildi. Afganistan Devlet Başkanı Hafızullah Amin görevinden uzaklaştırıldı ve öldürüldü. 10 yıldan fazla sürecek iç savaş başladı. Afganistan'ın başına Babrak Karmalgetirildi.
1987
Ankara Kültür Merkezi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 68. yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.