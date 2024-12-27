Tarihte bugün: 27 Aralık

Tarihte bugün neler oldu? İşte 27 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 1

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 Ayasofya'nın yeniden inşası, Bizansİmparatoru I. Justinianus'un kişisel gözetiminde tamamlandı. II. Theodosius tarafından yaptırılan ikinci Ayasofya, 532 yılındaki Nika Ayaklanmasısırasında yanmıştı.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 2

1831

 İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in içinde olduğu "Beagle" adlı keşif gemisi yola koyuldu.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 3

1907

 Paris'te İkinci Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirgesinde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 4

1919

 Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 5

1921

Mersin'in Tarsus ilçesi Fransız işgalinden kurtuldu.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 6

1934

 Türk opera tarihinin iki önemli eserinin (Taş Bebek ve Bay Önder) prömiyeri Ankara Halkevi'nde yapıldı.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 7

1936

Şair Nâzım Hikmet gözaltına alındı.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 8

1939

 Erzincan Depremi: Türkiye'nin Erzincan ilinde Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğünde bir deprem oldu; 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi yaralandı.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 9

1944

Çapakçur bölgesinin adı Bingöl olarak değiştirildi.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 10

1945

28 devletin üzerinde anlaştığı ilkeler doğrultusunda Dünya Bankası kuruldu.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 11

1949

 300 yıl süren Hollanda egemenliğinden sonra Kraliçe Juliana, Endonezya'nın bağımsızlığını tanıdı.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 12

1949

 Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasında Kültür Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 13

1968

 Aya ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren Apollo 8 dünyaya döndü.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 14

1979

 Özel eğitimli bir Sovyet birliğinin KabilHavaalanı'nı ele geçirmesinin ardından, Kabil'deki Afgan Hükûmeti devrildi. Afganistan Devlet Başkanı Hafızullah Amin görevinden uzaklaştırıldı ve öldürüldü. 10 yıldan fazla sürecek iç savaş başladı. Afganistan'ın başına Babrak Karmalgetirildi.

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Tarihte bugün: 27 Aralık - Resim: 15

1987

Ankara Kültür Merkezi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 68. yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

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