Tarihte bugün: 29 Aralık
Tarihte bugün neler oldu? İşte 29 Aralık’ta yaşananlar…
1845
Teksas, ABD'nin 28. eyaleti oldu.
1890
Yaralı Diz Katliamı adı verilen olayda, ABD askerleri 62'si kadın ve çocuk, en az 153 Kızılderili öldürdüler.
1921
İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Millî Kuvvetlere karşı saldırıya geçti.
1941
NBC, Türkçe radyo yayınına başladı.
1978
İran'da muhalefet lideri Şahpur Bahtiyar Başbakan oldu.
1984
Hindistan'da 31 Ekim'de öldürülen Başbakan İndira Gandhi'nin yerine, oğlu Rajiv Gandhi geçti.
1989
Yazar Vaclav Havel, Çekoslovakya Devlet Başkanı seçildi. 40 yıl aradan sonra ilk komünist olmayan aday.
1992
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, yazar Yaşar Kemal'e verildi.
1994
Türk Hava Yolları'nın "Mersin" adlı uçağı, Van seferini yaparken düştü; 59 kişi öldü, 22 kişi yaralı.
1998
Khmer Rouge liderleri, Kamboçya'da 1970'te bir milyon kişinin hayatına mal olan soykırım için özür diledi.
2023
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanması planlanan 2023 Türkiye Süper Kupası maçı, ileri bir tarihe ertelendi.