Tarihte bugün: 29 Aralık

Tarihte bugün neler oldu? İşte 29 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 1

1845 

Teksas, ABD'nin 28. eyaleti oldu.

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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 2

1890

Yaralı Diz Katliamı adı verilen olayda, ABD askerleri 62'si kadın ve çocuk, en az 153 Kızılderili öldürdüler.

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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 3

1921 

İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Millî Kuvvetlere karşı saldırıya geçti.

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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 4

1941

NBC, Türkçe radyo yayınına başladı.

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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 5

1978 

İran'da muhalefet lideri Şahpur Bahtiyar Başbakan oldu.

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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 6

1984 

Hindistan'da 31 Ekim'de öldürülen Başbakan İndira Gandhi'nin yerine, oğlu Rajiv Gandhi geçti.

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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 7

1989 

Yazar Vaclav Havel, Çekoslovakya Devlet Başkanı seçildi. 40 yıl aradan sonra ilk komünist olmayan aday.

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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 8

1992

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, yazar Yaşar Kemal'e verildi.

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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 9

1994

Türk Hava Yolları'nın "Mersin" adlı uçağı, Van seferini yaparken düştü; 59 kişi öldü, 22 kişi yaralı.

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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 10

1998 

Khmer Rouge liderleri, Kamboçya'da 1970'te bir milyon kişinin hayatına mal olan soykırım için özür diledi.

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Tarihte bugün: 29 Aralık - Resim: 11

2023

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanması planlanan 2023 Türkiye Süper Kupası maçı, ileri bir tarihe ertelendi.

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