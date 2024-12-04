Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar

Tarih boyunca bugün, bir İngiliz'in Papa seçilmesinden kölelik sisteminin kaldırılmasına kadar pek çok unutulmaz olaya tanıklık etti. İşte 4 Aralık’ta yaşanan dikkat çekici olaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 1

1154 - İLK İNGİLİZ PAPA SEÇİLDİ

Nicholas Breakspear, IV. Hadrianus ismiyle Papa oldu ve bu göreve gelen ilk İngiliz olarak tarihe geçti.

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 2

1791 - DÜNYANIN İLK PAZAR GAZETESİ

The Observer'ın ilk sayısı yayımlandı. Bu gazete, günümüzde de yayınına devam eden dünyanın ilk pazar günü gazetesi unvanını taşıyor.

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 3

1829 - BENGAL'DE SUTTEE YASAĞI

İngiliz Genel Valisi Lord William Bentinck, Bengal'de dul kadınların eşleri ile birlikte yakılması ritüeline (suttee) yataklık edenlerin cinayetten suçlu sayılacağını ilan etti.

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 4

1859 - MEKTEB-İ MÜLKİYE KURULDU

Osmanlı Devleti’nde modern idareciler yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiye’nin kuruluşu gerçekleşti.

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 5

1872 - MARY CELESTE BULUNDU

Atlantik'te sürüklenen mürettebatsız Amerikalı Brigantine Mary Celeste, terk edilmiş şekilde keşfedildi. Bu gizemli olay, tarihin çözülemeyen deniz sırlarından biri olarak kabul ediliyor.

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 6

1865 - ABD'DE KÖLELİK RESMEN SONA ERDİ

Kuzey Carolina, ABD Anayasasının 13. Değişikliğini onayladı, ardından kısa süre sonra ardından Georgia geldi ve ABD'deki köleler iki hafta içinde yasal anlamda özgürdü.

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 7

1881 -  LOS ANGELES TIMES'IN İLK SAYISI YAYIMLANDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin en yaygın dağıtımı yapılan 4. gazetesi Los Angeles Times'ın ilk sayısı yayımlandı.

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 8

1897 - OSMANLI - YUNANİSTAN BARIŞI

Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında barış anlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 9

1917 - FİNLANDİYA BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞTU

Bağımsızlık Bildirgesi'nin taslağını hazırladıktan sonra, P. E. Svinhufvud başkanlığındaki Finlandiya Senatosu, Finlandiya Parlamentosu'na Finlandiya Cumhuriyeti'nin hükûmet biçimine ilişkin bir teklif sundu ve Parlamento'ya Finlandiya'nın bağımsızlığını ilan eden bir bildiri yayınladı

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 10

1943 - İKİNCİ KAHİRE KONFERANSI

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt, savaş sonrası düzeni görüşmek üzere bir araya geldi.

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 11

1955 - TÜRKİYE'DE İLK ELEKTRİKLİ TREN

İstanbul'da Sirkeci-Halkalı hattında ilk elektrikli tren hizmete başladı.

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Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 12

1980 - LED ZEPPELİN DAĞILDI

Efsanevi rock grubu Led Zeppelin, bateristi John Bonham'ın ölümünden sonra dağıldığını açıkladı.

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