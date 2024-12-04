Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar
Tarih boyunca bugün, bir İngiliz'in Papa seçilmesinden kölelik sisteminin kaldırılmasına kadar pek çok unutulmaz olaya tanıklık etti. İşte 4 Aralık’ta yaşanan dikkat çekici olaylar...
1154 - İLK İNGİLİZ PAPA SEÇİLDİ
Nicholas Breakspear, IV. Hadrianus ismiyle Papa oldu ve bu göreve gelen ilk İngiliz olarak tarihe geçti.
1791 - DÜNYANIN İLK PAZAR GAZETESİ
The Observer'ın ilk sayısı yayımlandı. Bu gazete, günümüzde de yayınına devam eden dünyanın ilk pazar günü gazetesi unvanını taşıyor.
1829 - BENGAL'DE SUTTEE YASAĞI
İngiliz Genel Valisi Lord William Bentinck, Bengal'de dul kadınların eşleri ile birlikte yakılması ritüeline (suttee) yataklık edenlerin cinayetten suçlu sayılacağını ilan etti.
1859 - MEKTEB-İ MÜLKİYE KURULDU
Osmanlı Devleti’nde modern idareciler yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiye’nin kuruluşu gerçekleşti.
1872 - MARY CELESTE BULUNDU
Atlantik'te sürüklenen mürettebatsız Amerikalı Brigantine Mary Celeste, terk edilmiş şekilde keşfedildi. Bu gizemli olay, tarihin çözülemeyen deniz sırlarından biri olarak kabul ediliyor.
1865 - ABD'DE KÖLELİK RESMEN SONA ERDİ
Kuzey Carolina, ABD Anayasasının 13. Değişikliğini onayladı, ardından kısa süre sonra ardından Georgia geldi ve ABD'deki köleler iki hafta içinde yasal anlamda özgürdü.
1881 - LOS ANGELES TIMES'IN İLK SAYISI YAYIMLANDI
Amerika Birleşik Devletleri'nin en yaygın dağıtımı yapılan 4. gazetesi Los Angeles Times'ın ilk sayısı yayımlandı.
1897 - OSMANLI - YUNANİSTAN BARIŞI
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında barış anlaşması imzalandı.
1917 - FİNLANDİYA BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞTU
Bağımsızlık Bildirgesi'nin taslağını hazırladıktan sonra, P. E. Svinhufvud başkanlığındaki Finlandiya Senatosu, Finlandiya Parlamentosu'na Finlandiya Cumhuriyeti'nin hükûmet biçimine ilişkin bir teklif sundu ve Parlamento'ya Finlandiya'nın bağımsızlığını ilan eden bir bildiri yayınladı
1943 - İKİNCİ KAHİRE KONFERANSI
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt, savaş sonrası düzeni görüşmek üzere bir araya geldi.
1955 - TÜRKİYE'DE İLK ELEKTRİKLİ TREN
İstanbul'da Sirkeci-Halkalı hattında ilk elektrikli tren hizmete başladı.
1980 - LED ZEPPELİN DAĞILDI
Efsanevi rock grubu Led Zeppelin, bateristi John Bonham'ın ölümünden sonra dağıldığını açıkladı.