Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar

Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmasından, Kolomb’un Hispanyola adasını keşfine kadar uzanan bu günde tarihe geçmek için sıraya giren pek çok önemli olay var. İşte 5 Aralık’ta yaşanan dikkat çekici olaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 1

1360 - İLK FRANK BASILDI

İlk Frank, İngilizler tarafından esir alınan Fransa Kralı II. Jean'ın fidyesini ödemek amacıyla Compiègne'de basıldı. Bu para, 3.88 gram ağırlığında olup bir yüzünde haç, diğer yüzünde ise ata binmiş II. Jean tasviri bulunuyordu.

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Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 2

1945 - HİSPANYOLA ADASININ KEŞFİ

Kristof Kolomb, 1492'de gerçekleştirdiği ünlü yolculukları sırasında Hispanyola adasını keşfetti.

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Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 3

1920 - ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAAİ HUKUK GRUBU KURULDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu" kuruldu ve Mustafa Kemal, grup başkanlığına seçildi.

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Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 4

1927 - CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK KAĞIT PARALARI TEDAVÜLE ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyeti, 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotlar ile kâğıt para tedavüle çıkardı. Bu paralar, eski Türkçe ve Fransızca bastırılmıştı ve Cumhuriyet'in ekonomik reformlarını simgeliyordu.

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Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 5

1933 - ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI AÇILDI

Milli bankalarımızdan bazılarının ortaklığı ile iki şirket teşekkül ettirilmiş ve Eskişehir şeker Fabrikası işletmeye açılmıştır.

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Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 6

1934 - TÜRKİYE'DE KADINLARA MİLLETVEKİLİ SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

Türkiye Cumhuriyeti, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunu kabul etti.

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Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 7

1941 - BİRLEŞİK KRALLIK'IN SAVAŞ İLANI

Birleşik Krallık, İkinci Dünya Savaşı sırasında Finlandiya, Macaristan ve Romanya'ya savaş ilan etti.

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Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 8

1942 - TOKAT DEPREMİ

Erbaa ve Niksar'da meydana gelen depremde 500 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 9

1981 - TÜRKİYE MİLLİ BASKETBOL TAKIMI BALKAN ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye millî basketbol takımı, Sofya'da Yunanistan'ı 93-80 yenerek Balkan Şampiyonu oldu.

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Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 10

2016 - GÖKTÜRK-1 UYDUSU UZAYA FIRLATILDI

Türkiye’ye ait Göktürk-1 uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.

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