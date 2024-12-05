Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar
Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmasından, Kolomb’un Hispanyola adasını keşfine kadar uzanan bu günde tarihe geçmek için sıraya giren pek çok önemli olay var. İşte 5 Aralık’ta yaşanan dikkat çekici olaylar...
1360 - İLK FRANK BASILDI
İlk Frank, İngilizler tarafından esir alınan Fransa Kralı II. Jean'ın fidyesini ödemek amacıyla Compiègne'de basıldı. Bu para, 3.88 gram ağırlığında olup bir yüzünde haç, diğer yüzünde ise ata binmiş II. Jean tasviri bulunuyordu.
1945 - HİSPANYOLA ADASININ KEŞFİ
Kristof Kolomb, 1492'de gerçekleştirdiği ünlü yolculukları sırasında Hispanyola adasını keşfetti.
1920 - ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAAİ HUKUK GRUBU KURULDU
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu" kuruldu ve Mustafa Kemal, grup başkanlığına seçildi.
1927 - CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK KAĞIT PARALARI TEDAVÜLE ÇIKTI
Türkiye Cumhuriyeti, 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotlar ile kâğıt para tedavüle çıkardı. Bu paralar, eski Türkçe ve Fransızca bastırılmıştı ve Cumhuriyet'in ekonomik reformlarını simgeliyordu.
1933 - ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI AÇILDI
Milli bankalarımızdan bazılarının ortaklığı ile iki şirket teşekkül ettirilmiş ve Eskişehir şeker Fabrikası işletmeye açılmıştır.
1934 - TÜRKİYE'DE KADINLARA MİLLETVEKİLİ SEÇME VE SEÇİLME HAKKI
Türkiye Cumhuriyeti, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunu kabul etti.
1941 - BİRLEŞİK KRALLIK'IN SAVAŞ İLANI
Birleşik Krallık, İkinci Dünya Savaşı sırasında Finlandiya, Macaristan ve Romanya'ya savaş ilan etti.
1942 - TOKAT DEPREMİ
Erbaa ve Niksar'da meydana gelen depremde 500 kişi öldü.
1981 - TÜRKİYE MİLLİ BASKETBOL TAKIMI BALKAN ŞAMPİYONU OLDU
Türkiye millî basketbol takımı, Sofya'da Yunanistan'ı 93-80 yenerek Balkan Şampiyonu oldu.
2016 - GÖKTÜRK-1 UYDUSU UZAYA FIRLATILDI
Türkiye’ye ait Göktürk-1 uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.