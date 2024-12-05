Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar

1360 - İLK FRANK BASILDI

İlk Frank, İngilizler tarafından esir alınan Fransa Kralı II. Jean'ın fidyesini ödemek amacıyla Compiègne'de basıldı. Bu para, 3.88 gram ağırlığında olup bir yüzünde haç, diğer yüzünde ise ata binmiş II. Jean tasviri bulunuyordu.