Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar
Orta Çağ’dan modern zamanlara, bilimden siyasete kadar birçok alanda dönüm noktalarına tanıklık eden bu tarih, toplumsal yapıları, devletler arası ilişkileri ve bilimsel ilerlemeyi doğrudan etkileyen olaylarla dolu. İşte 6 Aralık'ın iz bırakan gelişmeleri...
963 - VIII. Leo, papa seçildi
1240 - Moğol Hanı Batu, Kiev’i fethetti
28 Kasım’dan itibaren kuşatma altında tutulan Kiev, Moğol Hanı Batu tarafından fethedildi. İleride kentin nüfusu 50 binlerden 2 binlere düşecekti.
1768 - Encyclopedia Britannica ilk baskısını yaptı
Dünyanın en prestijli ansiklopedik kaynağı Encyclopedia Britannica, ilk baskısını yaptı.
1877 - Thomas Edison ilk ses kaydını gerçekleştirdi.
1922 - İnsülin ilk kez hastalar üzerinde denendi
Kanada'da, insülin ilk kez bir hastanede denendi ve şeker hastalığına karşı önemli bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlandı.
1922 - Mustafa Kemal Halk Fırkası’nı kuracağını açıkladı
Mustafa Kemal, Ankara'da görüştüğü Hâkimiyet-i Milliye ve Yenigün gazetelerinin muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.
1922 - İrlanda, İngiliz-İrlanda Antlaşması'dan bir yıl sonra, Birleşik Krallık'tan tam bağımsızlığa kavuştu.
1938 - Fransa ve Almanya dostluk anlaşması imzaladı.
1959 - ABD Başkanı General Eisenhower, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.
1998 - Venezuela'da, Hugo Chávez Frías Başkan seçildi.