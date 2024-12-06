Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar

Orta Çağ’dan modern zamanlara, bilimden siyasete kadar birçok alanda dönüm noktalarına tanıklık eden bu tarih, toplumsal yapıları, devletler arası ilişkileri ve bilimsel ilerlemeyi doğrudan etkileyen olaylarla dolu. İşte 6 Aralık'ın iz bırakan gelişmeleri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 1

963 - VIII. Leo, papa seçildi

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Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 2

1240 - Moğol Hanı Batu, Kiev’i fethetti

28 Kasım’dan itibaren kuşatma altında tutulan Kiev, Moğol Hanı Batu tarafından fethedildi. İleride kentin nüfusu 50 binlerden 2 binlere düşecekti.

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Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 3

1768 - Encyclopedia Britannica ilk baskısını yaptı

Dünyanın en prestijli ansiklopedik kaynağı Encyclopedia Britannica, ilk baskısını yaptı.

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Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 4

1877 - Thomas Edison ilk ses kaydını gerçekleştirdi.

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Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 5

1922 - İnsülin ilk kez hastalar üzerinde denendi

Kanada'da, insülin ilk kez bir hastanede denendi ve şeker hastalığına karşı önemli bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlandı.

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Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 6

1922 - Mustafa Kemal Halk Fırkası’nı kuracağını açıkladı

Mustafa Kemal, Ankara'da görüştüğü Hâkimiyet-i Milliye ve Yenigün gazetelerinin muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.

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Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 7

1922 - İrlanda, İngiliz-İrlanda Antlaşması'dan bir yıl sonra, Birleşik Krallık'tan tam bağımsızlığa kavuştu.

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Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 8

1938 - Fransa ve Almanya dostluk anlaşması imzaladı.

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Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 9

1959 - ABD Başkanı General Eisenhower, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.

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Tarihte bugün: 6 Aralık'a damga vuran olaylar - Resim: 10

1998 - Venezuela'da, Hugo Chávez Frías Başkan seçildi.

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