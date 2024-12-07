Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar
Pearl Harbor saldırısından Kilis’in kurtuluşuna, Azra Akın’ın Dünya Güzeli seçilmesinden Abidin Dino’nun kaybına kadar uzanan bu tarih, adını unutulmaz anılarla yazdırdı. İşte 7 Aralık’ta yaşananlar…
1836 - Martin Van Buren, başkan seçildi.
Martin Van Buren, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. Başkanı seçildi.
1917 - ABD’nin savaş ilanı
I. Dünya Savaşı: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1920 - Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası kuruldu.
1921 - Kilis’in kurtuluşu
Kilis, Fransız işgalinden kurtuldu.
1941 - Pearl Harbor Saldırısı
Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor'u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak yok edildi, 2400 kişi öldü.
2002 - Azra Akın, Dünya Güzeli seçildi
Londra'da 51'incisi yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli Azra Akın Dünya Güzeli seçildi.
1956 - Reşat Nuri Güntekin, hayatını kaybetti
Türk romancı, öykücü ve oyun yazarı Reşat Nuri Güntekin 67 yaşında hayatını kaybetti.
1993 - Abidin Dino, hayatını kaybetti.
Türk ressam Abidin Dino, 80 yaşında hayatını kaybetti.