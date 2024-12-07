Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar

Pearl Harbor saldırısından Kilis’in kurtuluşuna, Azra Akın’ın Dünya Güzeli seçilmesinden Abidin Dino’nun kaybına kadar uzanan bu tarih, adını unutulmaz anılarla yazdırdı. İşte 7 Aralık’ta yaşananlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 1

1836 - Martin Van Buren, başkan seçildi. 

Martin Van Buren, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. Başkanı seçildi.

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Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 2

1917 - ABD’nin savaş ilanı

I. Dünya Savaşı: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

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1920 - Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası kuruldu.

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Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 4

1921 - Kilis’in kurtuluşu

Kilis, Fransız işgalinden kurtuldu. 

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Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 5

1941 - Pearl Harbor Saldırısı

Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor'u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak yok edildi, 2400 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 6

2002 - Azra Akın, Dünya Güzeli seçildi

Londra'da 51'incisi yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli Azra Akın Dünya Güzeli seçildi.

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Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 7

1956 - Reşat Nuri Güntekin, hayatını kaybetti

Türk romancı, öykücü ve oyun yazarı Reşat Nuri Güntekin 67 yaşında hayatını kaybetti. 

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Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 8

1993 - Abidin Dino, hayatını kaybetti.

 Türk ressam Abidin Dino, 80 yaşında hayatını kaybetti. 

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