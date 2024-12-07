Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar
7 Aralık, tarih boyunca birçok şaşırtıcı olaya sahne oldu! Napolyon'un Madrid'e girmesi, Santiago'da bir yangının felaketi, John Lennon'ın trajik ölümü, Anayurt Oteli filmine ödüller ve hatta Dimebag Darrell'in sahnede vurulması... Bugün, geçmişin dramatik ve unutulmaz anlarıyla dolu!
1808
Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız Ordusu, Madrid'e girdi.
1863
Santiago (Şili)'de bulunan Iglesia de la Compañía Kilisesi çıkan bir yangın sonucu tamamen yandı, 2000'den fazla kişi öldü. Yangın sonrasında bu alana bir anıt dikildi.
1868
İlk ışıklı trafik lambaları, Londra'da kullanılmaya başlandı.
1869
Birinci Vatikan Konsili açıldı.
1941
Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu.
1948
Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını onayladı.
1953
Türkiye futbolda İspanya'yı eledi ve Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
1968
Tokyo Uluslararası Maratonu'nda, İsmail Akçay dördüncü oldu.
1980
John Lennon, New York'ta kaldığı otelin önünde vurularak öldürüldü.
1987
Ömer Kavur'un yönettiği Anayurt Oteli, 9. Nantes 3 Kısa Film Şenliği'nde büyük ödülü aldı.
2004
Ohio eyaletindeki Damageplan konserinde Dimebag Darrell (Darrell Lance Abbott), Nathan Gale adlı bir çılgın tarafından sahnede vuruldu.