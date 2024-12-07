Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar

7 Aralık, tarih boyunca birçok şaşırtıcı olaya sahne oldu! Napolyon'un Madrid'e girmesi, Santiago'da bir yangının felaketi, John Lennon'ın trajik ölümü, Anayurt Oteli filmine ödüller ve hatta Dimebag Darrell'in sahnede vurulması... Bugün, geçmişin dramatik ve unutulmaz anlarıyla dolu!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 1

1808

Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız Ordusu, Madrid'e girdi.

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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 2

1863

Santiago (Şili)'de bulunan Iglesia de la Compañía Kilisesi çıkan bir yangın sonucu tamamen yandı, 2000'den fazla kişi öldü. Yangın sonrasında bu alana bir anıt dikildi.

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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 3

1868

İlk ışıklı trafik lambaları, Londra'da kullanılmaya başlandı.

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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 4

1869

Birinci Vatikan Konsili açıldı.

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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 5

1941 

Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu.

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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 6

1948

Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını onayladı.

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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 7

1953

Türkiye futbolda İspanya'yı eledi ve Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 8

1968

Tokyo Uluslararası Maratonu'nda, İsmail Akçay dördüncü oldu.

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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 9

1980

John Lennon, New York'ta kaldığı otelin önünde vurularak öldürüldü.

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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 10

1987

Ömer Kavur'un yönettiği Anayurt Oteli, 9. Nantes 3 Kısa Film Şenliği'nde büyük ödülü aldı.

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Tarihte bugün: 8 Aralık’a damga vuran olaylar - Resim: 11

2004

Ohio eyaletindeki Damageplan konserinde Dimebag Darrell (Darrell Lance Abbott), Nathan Gale adlı bir çılgın tarafından sahnede vuruldu.

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