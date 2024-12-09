Tarihte bugün: 9 Aralık

Kudüs’ün ele geçirilmesinden Newcastle United’ın kuruluşuna, Nazım Hikmet heykelinden Birleşik Krallık Prensi Charles ve Prenses Diana’nın ayrılışına dair tarihi dönüm noktaları! Bugün, birbirinden ilginç olaylara tanıklık ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarihte bugün: 9 Aralık - Resim: 1

1892

İngiltere futbol kulübü olan Newcastle United FC kuruldu.

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Tarihte bugün: 9 Aralık - Resim: 2

1893

 İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.

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Tarihte bugün: 9 Aralık - Resim: 3

1905

 Fransa'da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran yasa kabul edildi.

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Tarihte bugün: 9 Aralık - Resim: 4

1917

I. Dünya Savaşı: Kudüs, General Edmund Allenby tarafından ele geçirildi.

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Tarihte bugün: 9 Aralık - Resim: 5

1938

Ankara Garı, hizmete açıldı.

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Tarihte bugün: 9 Aralık - Resim: 6

1950

 Soğuk Savaş: Harry Gold, II. Dünya Savaşısırasında, atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

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Tarihte bugün: 9 Aralık - Resim: 7

1961

 Tanganika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Ülke, 26 Nisan 1964tarihinde Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti ile birleşerek günümüzde de varlığını sürdüren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ni oluşturmuştur.

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Tarihte bugün: 9 Aralık - Resim: 8

1992

Birleşik Krallık Prensi Charles ve Prenses Diana ayrıldıklarını açıkladılar.

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Tarihte bugün: 9 Aralık - Resim: 9

1995

Nâzım Hikmet'in "Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam" heykeli, Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın da katıldığı törenle Ankara Atatürk Kültür Merkezi bahçesine yerleştirildi.

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