Tarihte bugün: 9 Aralık
Kudüs’ün ele geçirilmesinden Newcastle United’ın kuruluşuna, Nazım Hikmet heykelinden Birleşik Krallık Prensi Charles ve Prenses Diana’nın ayrılışına dair tarihi dönüm noktaları! Bugün, birbirinden ilginç olaylara tanıklık ediyor.
1892
İngiltere futbol kulübü olan Newcastle United FC kuruldu.
1893
İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.
1905
Fransa'da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran yasa kabul edildi.
1917
I. Dünya Savaşı: Kudüs, General Edmund Allenby tarafından ele geçirildi.
1938
Ankara Garı, hizmete açıldı.
1950
Soğuk Savaş: Harry Gold, II. Dünya Savaşısırasında, atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.
1961
Tanganika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Ülke, 26 Nisan 1964tarihinde Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti ile birleşerek günümüzde de varlığını sürdüren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ni oluşturmuştur.
1992
Birleşik Krallık Prensi Charles ve Prenses Diana ayrıldıklarını açıkladılar.
1995
Nâzım Hikmet'in "Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam" heykeli, Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın da katıldığı törenle Ankara Atatürk Kültür Merkezi bahçesine yerleştirildi.