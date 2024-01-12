Titanik'ten Bile Daha Büyük! Dünyanın En Büyük Gemisinin Yapımı Tamamlandı

Icon of the Seas 20 güvertesi, 1.198 feet uzunluğu ve 250.800 gros tonuyla ortalama bir yolcu gemisinin binlerce kat üzerinde sayılıyor. Geminin içinde 40'ı aşkın yiyecek ve içecek alanı, 7 havuz, 9 jakuzi, 6 su kaydıraklı bir su parkı ve haftalık 75.000 $ karşılığında üç katlı lüks bir kamara gibi cezbedici olanaklar bulunmaktadır..