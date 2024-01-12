Titanik'ten Bile Daha Büyük! Dünyanın En Büyük Gemisinin Yapımı Tamamlandı
Dünyanın en büyük gemisi olan Icon of the Seas'in yapımı tamamlandı. Titanik'ten bile 5 kat büyük olan gemi, 27 Ocak'a kadar Miami limanında meraklılarını ağırlayacak.
Royal Caribbean International'a ait olan, dünyanın en büyük yolcu gemisinin Icon of the Seas'in yapımı tamamlandı. 5.600 yolcu kapasitesine sahip Icon of the Seas gemisi, 2.350 kişilik mürettebatı ve 2.800'den fazla yolcu kabininiyle dünyanın en büyük yolcu gemisi oldu.
Icon of the Seas 20 güvertesi, 1.198 feet uzunluğu ve 250.800 gros tonuyla ortalama bir yolcu gemisinin binlerce kat üzerinde sayılıyor. Geminin içinde 40'ı aşkın yiyecek ve içecek alanı, 7 havuz, 9 jakuzi, 6 su kaydıraklı bir su parkı ve haftalık 75.000 $ karşılığında üç katlı lüks bir kamara gibi cezbedici olanaklar bulunmaktadır..
Gemide tatil maliyeti ise oldukça fazla. iç kamarada yedi gece için kişi başı 1.820 dolardan başlıyor. Bu da Türk lirasında 54.774,54'e tekabül ediyor.
Icon of the Seas, 46.328 GT'ye kıyasla 250.800 GT'lik iç hacmiyle Titanic'in beş katı büyüklüğünde. Icon of the Seas, 1.198 feet uzunluğuyla Titanic'ten yaklaşık %35 daha uzun. Icon of the Seas, 27 Ocak'taki ilk seferine kadar Miami limanındaki yeni evinde kalacak.