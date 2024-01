Titanik'ten Bile Daha Büyük! Dünyanın En Büyük Gemisinin Yapımı Tamamlandı

Icon of the Seas, 46.328 GT'ye kıyasla 250.800 GT'lik iç hacmiyle Titanic'in beş katı büyüklüğünde. Icon of the Seas, 1.198 feet uzunluğuyla Titanic'ten yaklaşık %35 daha uzun. Icon of the Seas, 27 Ocak'taki ilk seferine kadar Miami limanındaki yeni evinde kalacak.