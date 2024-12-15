Trafik kazalarına karşı çarpıcı farkındalık: “Direksiyonda son kaydırışınız olmasın!”
Şili, ölümcül trafik kazalarına karşı dikkat çekmek için kültürel bir sembolü dijital çağın araçlarıyla birleştirdi. “Social Wreaths” kampanyası, hem farkındalık yarattı hem de somut sonuçlar elde etti.
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Şili’de de trafik kazaları, başlıca ölüm nedenlerinden biri. Ülkede her üç ölümcül kazadan biri dikkatsiz sürüşten kaynaklanıyor.
Geleneksel farkındalık kampanyalarının sınırlı etkisi ise yaratıcı ve etkili çözümler gerektiriyor. Bu noktada, Şili’de hayata geçirilen “Social Wreaths” (Sosyal Çelenkler) adlı kampanya, trafik güvenliği konusunda çığır açan bir yaklaşım sundu.
KÜLTÜREL BİR GELENEKTEN İLHAM
Marketing Türkiye’nin haberine göre, kampanya, Şili kültüründe önemli bir yer tutan “animitalar” adı verilen yol kenarı anıtlarından ilham alıyor. Kazalarda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için yapılan bu anıtlar, aynı zamanda sürücülere dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan uyarıcı semboller olarak biliniyor.
“Social Wreaths” projesi, bu güçlü kültürel geleneği dijital çağın simgeleriyle birleştirdi. Kampanya VML ve VML Health Spain tarafından hazırlandı.
Instagram, WhatsApp ve TikTok gibi popüler sosyal medya platformlarının logoları, çiçeklerle süslenmiş çelenk tasarımlarına dönüştürüldü. Bu çelenkler, telefon kullanımı nedeniyle yaşanan dikkatsizliklerin ölümcül sonuçlarını görsel ve duygusal bir şekilde vurguladı.
“BİR ANLIK DİKKATSİZLİK NELERE MAL OLABİLİR?”
Her bir çelenk, sürücülere şu önemli soruyu sormayı amaçladı: “Bir anlık dikkatsizlik nelere mal olabilir?” Kampanya; sosyal medya, dijital platformlar ve yol kenarındaki animitalar üzerinden mesajını güçlü bir şekilde iletti. Çiçeklerle süslenmiş sosyal medya logoları, kazaların ardında kalan hikayelere dikkat çekerek sürücüleri derinden etkiledi.
%17’LİK AZALMA KAYDEDİLDİ
Kampanya yalnızca farkındalık yaratmakla kalmadı, aynı zamanda etkileyici sonuçlar da elde etti. Şili genelinde yol kazalarına bağlı ölümlerde %17’lik bir azalma kaydedildi. Sosyal medyada geniş yankı bulan proje, binlerce kişiyi bu konu üzerinde düşünmeye sevk etti ve medyada da büyük ilgi gördü.