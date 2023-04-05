Trump Florida'da bayraklarla karşılandı
ABD Eski Başkanı Donald Trump, New York Başsavcılığı tarafından yöneltilen suçlamalar sonrası mahkemeye çıktı. Mahkemede suçlamaları reddeden Trump'ı Florida dönüşünde destekçileri bayraklarla karşıladı.
ABD Eski Başkanı Donald Trump, mahkemeye çıktı. Trump mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Mahkeme çıkışında Trump destekçileri bayraklarla Trump'ın konvoyunu karşıladı.
Trump, evinin önünde açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik suçlamaların "seçim müdahalesi" olduğunu belirten Trump, "Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır." dedi.
Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları "seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayarak, “Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir.” diye konuştu.
Trump konuşmasında, "Biz düşüşte olan bir milletiz. Ve şimdi bu radikal sol kaçıklar, kolluk kuvvetlerini kullanarak seçimlerimize müdahale etmek istiyorlar, bunun olmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.