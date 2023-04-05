Trump Florida'da bayraklarla karşılandı

Trump, evinin önünde açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik suçlamaların "seçim müdahalesi" olduğunu belirten Trump, "Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır." dedi.