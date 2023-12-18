Trump'tan Gazze İtirafı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, “Orta Doğu'daki durumun kontrolden çıkması ABD'nin hatası” dedi.

Trump'tan Gazze İtirafı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. Batı Asya’daki durumun ABD'nin hatası nedeniyle kontrolden çıktığını söyleyen Trump, "durum şimdi bir felakete dönüşme tehdidi taşıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda binlerce ABD vatandaşı, ellerinde 'ABD'nin paraları İsrail'e gitmesin' yazılı dövizler ve Filistin bayraklarıyla sokaklara çıkmış, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmişti.

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