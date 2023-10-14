Tüm Dünya Ayağa Kalktı! Halk Yasaklara Rağmen Filistin İçin Meydanlara Doluştu

Dünya halkları Filistin'in yanında. Başta Türkiye olmak üzere, Batı Asya, Avrasya, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika halkları İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında sessiz kalmadı. Dünyanın dört bir yanında İsrail'in Gazze'ye saldırdığı ilk andan itibaren Filistin'e destek eylemleri düzenlendi.

Avrupa'da Halk Yasakları Tanımayarak Filistin'e Destek Oldu

İsrail'in yanında yer alan Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri Filistin'e destek eylemlerini yasaklamaya kalktı. Ama fayda etmedi. Hükümetlerinin politikalarına karşı yüz binlerce Avrupalı meydanları doldurdu. İsrail mezalimine karşı Filistin'in yanında yer aldı. İsrail'i destekleyen hükümetlerine karşı çıktı. Yasaklama girişimlerine rağmen İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteriye binlerce kişi katıldı. BBC binası önünde bir araya gelen İngilizler, Filistin'e destek sloganlar attı ve Filistin bayrakları taşıdı. Göstericiler, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etmek için BBC binasını kırmızıya boyadı.

Fransa ve İtalya'da Halk Sokaklara Döküldü

Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya gelen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak slogan attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu. İtalya'da da İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi. Başkentte toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. İspanya'da da Madrid ve Barselona'da halk Filistin'e destek için sokaklardaydı.

Amerika'da da Eylemler Gerçekleşti

Gösteriler Amerika kıtasına da yayıldı. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı`nda toplanan her kesimden gösterici, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin`e destek mesajı verdi. Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Montreal kentinde bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, bayrak ve pankart taşıyarak İsrail'in Montreal Başkonsolosluğu'na yürüdü.