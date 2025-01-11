Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı
Yurt dışına uzun süreli seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için en uzun süreli vizeleri veren ülkeler açıklandı. İşte o ülkeler ve vize başvurusu sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik detaylar...
Yurt dışında uzun süreli kalmayı planlayan Türk vatandaşlarının, vize başvuruları için ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Ekonomim'in haberine göre, hem finansal hem de zaman açısından büyük bir öneme sahip olan bu süreçte, özellikle Schengen bölgesine yapılan başvurularda vize süresinin uzatılması talebi giderek artıyor.
İşte Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler:
ABD
Amerika Birleşik Devletleri, B1 ve B2 kategorilerindeki vizelerle 10 yıla kadar geçerli olan vize onayı sunuyor.
Kanada
Kanada, ziyaretçi vizelerini başvurulan pasaportun geçerlilik süresiyle sınırlı olarak veriyor. Bu uygulama, uzun vadeli vize almak isteyenler için Kanada'yı ideal bir tercih kılıyor.
İngiltere
İngiltere, başvuru sahiplerine 6 ay, 2 yıl, 5 yıl ve hatta 10 yıla kadar vize verebiliyor. Ancak vize süresi, başvuru sahibinin önceki seyahat geçmişi ve maddi durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor.
Schengen vizesi için en uzun süreli onay veren ülkeler:
Almanya
Almanya, özellikle ticaret ve aile ziyaretleri gibi başvurularda uzun süreli vize onaylarıyla dikkat çeker. Schengen bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla daha uzun vize süreleri sunabilen bir ülkedir.
Fransa
Fransa, geçmişteki seyahat deneyimleri olumlu olan başvuru sahiplerine daha uzun süreli vizeler verebilir. Ancak ilk defa başvuranlar için genellikle daha kısa süreli vizeler verilmektedir.
Hollanda
Hollanda, ticari veya düzenli seyahat edenler için uygun bir alternatif sunsa da, son zamanlarda uzun süreli vize onayları verme konusunda geride kalmıştır.
İtalya
İtalya, 45 yaş üstü, emekli ya da ticari amaçlarla seyahat eden kişiler için daha uzun süreli vize verme eğilimindedir. Genç yaşta olan ve ilk defa başvuru yapan kişiler ise genellikle daha kısa süreli vizelerle karşılaşmaktadır.
İsveç
İsveç, ilk kez vize başvurusu yapan kişilere dahi olumlu sonuçlar verebilen bir ülkedir. Başvuru sahiplerinin banka hesaplarındaki duruma bağlı olarak, 3 ila 6 ay arasında çok girişli vizeler verilebilmektedir.
Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken 6 kritik detay:
1. Vize başvurusu yaparken, talep ettiğiniz ülkenin dilinde veya İngilizce olarak uzun süreli vize isteğinizi açıklayan bir dilekçe hazırlayın.
2. Başvuru dosyanıza eski pasaportlarınızı ve önceki vize belgelerinizi eklemeyi unutmayın.
3. Aynı ülke ve aynı amaçla düzenli vize başvurusu yapmaya dikkat edin.
4. Seyahat sağlık sigortanızı uzun süreli olarak düzenlemeyi ihmal etmeyin.
5. Ayrıca, banka hesabınızdaki birikimi ayrıntılı şekilde belgeleyin.
6. Ticari davetiye sunmak veya sık seyahat planlarıyla başvuru yapmak da bir başka etkili seçenek olabilir.
İlk vize başvurunuzda işlem sürelerinin zamanla uzayabileceğini unutmayın ve sabırlı olun.