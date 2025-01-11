Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı

Yurt dışına uzun süreli seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için en uzun süreli vizeleri veren ülkeler açıklandı. İşte o ülkeler ve vize başvurusu sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 1

Yurt dışında uzun süreli kalmayı planlayan Türk vatandaşlarının, vize başvuruları için ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Ekonomim'in haberine göre, hem finansal hem de zaman açısından büyük bir öneme sahip olan bu süreçte, özellikle Schengen bölgesine yapılan başvurularda vize süresinin uzatılması talebi giderek artıyor.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 2

İşte Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler:

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 3

ABD

Amerika Birleşik Devletleri, B1 ve B2 kategorilerindeki vizelerle 10 yıla kadar geçerli olan vize onayı sunuyor.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 4

Kanada

Kanada, ziyaretçi vizelerini başvurulan pasaportun geçerlilik süresiyle sınırlı olarak veriyor. Bu uygulama, uzun vadeli vize almak isteyenler için Kanada'yı ideal bir tercih kılıyor.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 5

İngiltere

İngiltere, başvuru sahiplerine 6 ay, 2 yıl, 5 yıl ve hatta 10 yıla kadar vize verebiliyor. Ancak vize süresi, başvuru sahibinin önceki seyahat geçmişi ve maddi durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 6

Schengen vizesi için en uzun süreli onay veren ülkeler:

Almanya

Almanya, özellikle ticaret ve aile ziyaretleri gibi başvurularda uzun süreli vize onaylarıyla dikkat çeker. Schengen bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla daha uzun vize süreleri sunabilen bir ülkedir.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 7

Fransa

Fransa, geçmişteki seyahat deneyimleri olumlu olan başvuru sahiplerine daha uzun süreli vizeler verebilir. Ancak ilk defa başvuranlar için genellikle daha kısa süreli vizeler verilmektedir.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 8

Hollanda

Hollanda, ticari veya düzenli seyahat edenler için uygun bir alternatif sunsa da, son zamanlarda uzun süreli vize onayları verme konusunda geride kalmıştır.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 9

İtalya

İtalya, 45 yaş üstü, emekli ya da ticari amaçlarla seyahat eden kişiler için daha uzun süreli vize verme eğilimindedir. Genç yaşta olan ve ilk defa başvuru yapan kişiler ise genellikle daha kısa süreli vizelerle karşılaşmaktadır.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 10

İsveç

İsveç, ilk kez vize başvurusu yapan kişilere dahi olumlu sonuçlar verebilen bir ülkedir. Başvuru sahiplerinin banka hesaplarındaki duruma bağlı olarak, 3 ila 6 ay arasında çok girişli vizeler verilebilmektedir.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 11

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken 6 kritik detay:

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 12

1. Vize başvurusu yaparken, talep ettiğiniz ülkenin dilinde veya İngilizce olarak uzun süreli vize isteğinizi açıklayan bir dilekçe hazırlayın. 

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 13

2. Başvuru dosyanıza eski pasaportlarınızı ve önceki vize belgelerinizi eklemeyi unutmayın. 

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 14

3. Aynı ülke ve aynı amaçla düzenli vize başvurusu yapmaya dikkat edin. 

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 15

4. Seyahat sağlık sigortanızı uzun süreli olarak düzenlemeyi ihmal etmeyin.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 16

5.  Ayrıca, banka hesabınızdaki birikimi ayrıntılı şekilde belgeleyin. 

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 17

6. Ticari davetiye sunmak veya sık seyahat planlarıyla başvuru yapmak da bir başka etkili seçenek olabilir.

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Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı - Resim: 18

İlk vize başvurunuzda işlem sürelerinin zamanla uzayabileceğini unutmayın ve sabırlı olun.

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