Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı

Yurt dışında uzun süreli kalmayı planlayan Türk vatandaşlarının, vize başvuruları için ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Ekonomim'in haberine göre, hem finansal hem de zaman açısından büyük bir öneme sahip olan bu süreçte, özellikle Schengen bölgesine yapılan başvurularda vize süresinin uzatılması talebi giderek artıyor.