Türkiye Mısır'a mı benzeyecek? İklim uzmanından korkutan uyarı
Küresel ısınmanın etkileri her geçen yıl kendisini daha da fazla hissettirirken, Türkiye’nin yakın gelecekte Mısır’la aynı iklim özelliklerini taşıyabileceği ifade edildi.
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İklim değişikliği nedeniyle subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini söyleyen uzmanlar, Anadolu’da ekosistemlerin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye’nin yakın gelecekte Mısır’la aynı iklim özelliği taşımasının söz konusu olabileceğini söyledi.
Eroğlu, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.
Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.