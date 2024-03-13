Türkiye Mısır'a mı benzeyecek? İklim uzmanından korkutan uyarı

Küresel ısınmanın etkileri her geçen yıl kendisini daha da fazla hissettirirken, Türkiye’nin yakın gelecekte Mısır’la aynı iklim özelliklerini taşıyabileceği ifade edildi.

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Türkiye Mısır'a mı benzeyecek? İklim uzmanından korkutan uyarı - Resim: 1

İklim değişikliği nedeniyle subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini söyleyen uzmanlar, Anadolu’da ekosistemlerin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

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Türkiye Mısır'a mı benzeyecek? İklim uzmanından korkutan uyarı - Resim: 2

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye’nin yakın gelecekte Mısır’la aynı iklim özelliği taşımasının söz konusu olabileceğini söyledi.

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Türkiye Mısır'a mı benzeyecek? İklim uzmanından korkutan uyarı - Resim: 3

Eroğlu, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.

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Türkiye Mısır'a mı benzeyecek? İklim uzmanından korkutan uyarı - Resim: 4

Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.

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