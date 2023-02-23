Ukraynalı Neonaziler Putin'e karşı o silahları kullanıyor
NATO'nun doğuya doğru genişleme politikası sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel askeri operasyonlar devam ediyor. Bu süreçte bir çok Avrupa Birliği üyesi ülke, ABD'nin Ukrayna üzerinden Rusya'yı kuşatma politikasına destek verdi. Bu destekler Ukrayna'ya silah göndermeyi de içeriyordu.
Avrupa Birliği, tarihinde ilk kez üçüncü bir ülkeye silah sevkiyatına finansal desteği, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği özel operasyonlar sırasında verdi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler de son bir yılda Ukrayna'ya çeşitli silahlar, mühimmat, hava savunma destekleri ve diğer askeri ekipman sevk etti.
Avrupa Birliği anlaşmaları, Birliğin askeri operasyonları finanse etmek için normal bütçesini kullanmasını yasaklıyor. Bunun için Avrupa Birliği bütçe dışı, Avrupa Barış Fonu'nu kullandı. Bu çerçevede 500 milyon avro değerinde ilk yardım 26 Şubat'ta yapıldı. AB ayrıca Kasım 2022'de 15 bin Ukrayna askerini eğitmek için misyon başlattı.
AB'nin şimdiye kadar söz konusu fon kapsamında Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımların miktarı 3,6 milyar avroya ulaştı.
Ukrayna'nın ağır silahlar, modern tanklar, uzun menzilli füzeler ve savaş uçakları gibi talepleri AB ülkeleri nezdinde süregelen tartışmalara yol açsa da bir sene içerisinde başta Almanya olmak üzere birçok AB ülkesi Ukrayna'ya askeri ekipman sevk etti.
ALMANYA
Almanya uzun süren tartışmalardan sonra son olarak Ukrayna'ya 14 Leopard 2 A6 mühimmatlı ana muharebe tankı gönderme kararı aldı. Tankların teslimatının mart ayının sonunu bulması bekleniyor.
Bundan öncesinde 3 IRIS-T SLM hava savunma sistemi ve füzeleri ile PATRIOT füzeli hava savunma sistemi gönderen Almanya, 37 GEPARD zırhlı uçaksavar tankı ve ona ait yaklaşık 6 bin adet mühimmat, 500 STINGER ve 2 bin 700 STRELA uçaksavar füzesi ve Hollanda, Danimarka ve Norveç ile ortak projelerle 155 mm obüsler sevk etti.
Almanya ayrıca roketatarlar, hava gözetleme radarları, Mi-24 yedek parçaları, keşif dronları, dron savunma sensörleri, sinyal bozucular, römorklar, çekici üniteleri, mayın tarama ve temizleme araçları ile tankları, ağır ve orta köprü sistemleri, zırhlı araçlar ve çeşitli hafif ve ağır silah mühimmatları gönderdi.
FRANSA
Fransa operasyonların başından bu yana Ukrayna'ya 550 milyon avro değerinde askeri yardımda bulundu.
Kask, koruyucu yelek, gece görüş dürbünü ve tıbbi yardımların yanı sıra Fransız askerler, 400 Ukrayna ordu mensubuna eğitim verdi.
100 kadar AMX10-RC tipi hafif muharebe tankı, 6 TRF1 top ve 18 CAESAR topu dahil yüzlerce anti tank füze, 2 LRU tipi çoklu roketatar gönderen Fransa, yüzlerce Mistral hava savunma füzesi ile Crotale ve Mamba SAMP-T hava savunma sistemi gönderme taahhüdünde bulundu.
HOLLANDA
Hollanda, 2022’de Ukrayna’ya 200 Stinger füzesi, 50 FIM-92 Stinger rampası, 50 DM72A1 tanksavar mermisi, 15 milyon avro değerinde AMRAAM füzesi ve belirsiz miktarda Harpoon füzesi dahil olmak üzere mühimmat, ekipman ve silah tedarik etti.
ABD ve Çekya'yla 120 milyon avroluk ağır silahlı askeri destek paketinin parçası olarak Ukrayna'ya 90 T-72 tankı teslim eden Hollanda, Ukrayna'ya verilmek üzere Almanya’dan yedek parçalarıyla en az 100 Leopard 1 ana muharebe tankının alınacağını duyurdu.
Hollanda Savunma Bakanlığının, Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitimine katkı sunacağı da bildirildi.
Ek olarak, Ukrayna'ya iki hava savunma sistemi fırlatıcısı ve bir dizi füze tedarik edileceği, 65 Hollanda askerinin 400 Ukraynalı askeri personele Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin eğitim vereceği kaydedildi.
Hollanda ayrıca Leopard 2 tanklarının da Ukrayna’ya gönderilmesinin değerlendirildiğini ve 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar avroluk kısmın, askeri ve insani yardımlar göndermek üzere Ukrayna için ayrıldığını açıkladı.