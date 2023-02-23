Ukraynalı Neonaziler Putin'e karşı o silahları kullanıyor

Avrupa Birliği, tarihinde ilk kez üçüncü bir ülkeye silah sevkiyatına finansal desteği, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği özel operasyonlar sırasında verdi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler de son bir yılda Ukrayna'ya çeşitli silahlar, mühimmat, hava savunma destekleri ve diğer askeri ekipman sevk etti.

Avrupa Birliği anlaşmaları, Birliğin askeri operasyonları finanse etmek için normal bütçesini kullanmasını yasaklıyor. Bunun için Avrupa Birliği bütçe dışı, Avrupa Barış Fonu'nu kullandı. Bu çerçevede 500 milyon avro değerinde ilk yardım 26 Şubat'ta yapıldı. AB ayrıca Kasım 2022'de 15 bin Ukrayna askerini eğitmek için misyon başlattı.

AB'nin şimdiye kadar söz konusu fon kapsamında Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımların miktarı 3,6 milyar avroya ulaştı.

Ukrayna'nın ağır silahlar, modern tanklar, uzun menzilli füzeler ve savaş uçakları gibi talepleri AB ülkeleri nezdinde süregelen tartışmalara yol açsa da bir sene içerisinde başta Almanya olmak üzere birçok AB ülkesi Ukrayna'ya askeri ekipman sevk etti.