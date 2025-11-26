Ülke alarmda! Üç günlük grevde hayat durdu, sokaklar çöp yığınlarına teslim oldu!
Belçika Federal Hükümeti'nin ekonomi politikalarına karşı tüm sendikaların ortak çağrısıyla başlatılan üç günlük genel grevde, toplu taşıma, demiryolları, havalimanları ve özel sektör tamamen durdu.
Belçika'da üçüncü gününe giren genel grev nedeniyle ülke çapında yaşam adeta durma noktasına geldi.
Çalışanlar, federal hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek ve sosyal dayanışma mesajı vermek amacıyla iş bıraktı.
Pazartesi günü ilk olarak toplu taşıma ve tren seferlerinin durmasıyla başlayan grev, ikinci gününde okulları kapsayacak şekilde genişledi.
Grevin üçüncü gününde ise havaalanları ve özel sektör çalışanları başta olmak üzere, sağlık ve temizlik hizmetleri gibi kritik alanlardaki personeller de eyleme katıldı.
Grevlerin etkisiyle ülkedeki hizmetler büyük ölçüde aksarken, günlerdir toplanmayan çöpler sokaklarda yığıldı. Grevlerin sağlık sektörünü de etkilediği, hatta polislerin de greve katıldığı ve bazı karakollarda yeterli personelin bulunmadığı bildirildi.
GREVLERİN TETİKLEYİCİSİ: HÜKÜMETİN REFORM KARARLARI
Çalışanların bu geniş çaplı eyleme gitmesinin ardında, hükümetin aldığı bir dizi reform kararı yatıyor. Belçika'nın borç yükünün artması ve askeri harcamaların öncelikli hale gelmesi gibi sebeplerle hükümet, ekonomik politikalarını revize etti. Bu kararlar, özellikle iş yükü artmasına rağmen yeni personel alamayan kamu kurumlarında görevli çalışanları zor durumda bıraktı.
Hükümetin uygulamaya koyduğu bazı düzenlemeler büyük tepkilere neden oldu:
Asker, polis, itfaiyeci ve demiryolu personeli gibi düzensiz saatlerde çalışan memurların kadro haklarının gelecekte verilmemesi.
Erken emeklilik seçeneğinin tamamen kaldırılarak 67 yaşında emekli olma zorunluluğu getirilmesi.
Eğitim alanında kısıtlamalar getirilmesi ve öğretmenlere ücretsiz ek ders yükü verilmesi.
Tüm bunlara ek olarak, 2026'nın Şubat ayından itibaren ülkede 150 bin kişinin işsizlik sigortasına son verilecek olması da grevlerin ana sebepleri arasında yer alıyor.
BAŞBAKAN DE WEVER'DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Son haftalarda yaşanan bütçe krizi nedeniyle dağılma noktasına gelen federal hükümet kanadında ise greve karşı kayda değer bir duyarsızlık göze çarpıyor. Hafta sonu 20 saatlik zorlu bir toplantıyla bütçe anlaşmasını sağlayarak adeta koltuğunu kurtaran Başbakan Bart De Wever'in üç günlük genel grevlere ilişkin açıklaması büyük tepki topladı.
De Wever, ülkedeki hayatı felç eden grevler hakkında, “Biz bütçe konusuna yoğunlaştık ve o konuda çalıştık. Emin olun içeride dışarıdan gelen herhangi bir baskı hissetmedim” ifadelerini kullandı.