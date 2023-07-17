Ülkelere göre boy ortalamaları: Türkiye kaçıncı sırada?

Buna rağmen, dünyanın ortalama en uzun boylu toplumu Hollandalıların yeni nesillerin öncekilere göre daha kısa olması bilimsel araştırmalara konu olmuş durumda. Ortalama boydaki azalmasının sebebi olarak Hollanda’ya gelen göçmen nüfus gösterilse de son 4 nesildir Hollanda’da doğanların boy ortalaması da kısaldı. İngiliz bilim dergisi Royal Society’de yayınlanan bir araştırmaya göre, Hollandalılar 18. yüzyılda 165 santimetre ile Avrupa’nın en kısa boylularıydı. Buna karşın, geçen 150 yılda özellikle iyi beslenme alışkanlıkları ve süt ürünlerinin fazla tüketimi sayesinde yaklaşık 20 santimetrelik olağanüstü bir büyüme kaydetti. Günümüzde sorunun nedeni kısmen beslenme alışkanlıkları gibi görünse de genel olarak sağlık hizmetlerine erişim, hastalıklar, iklim ve hatta doğal seleksiyon gibi faktörler boy ortalamasını etkileyebiliyor.