Ülkelere göre emeklilik yaşları: İşte en erken emekli olunan ülkeler
Emeklilik yaşları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Türkiye'deki mevcut emeklilik sistemi ve EYT'de yaşanan gelişmelerin ardından ülkelere göre emeklilik yaşı merak konusu oldu. İşte ülke ülke emeklilik yaşları...
Gündemde yer alan EYT yaş şartı kapsamında kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş konuşulan yaş şartları arasında yer alırken mevcut emeklilik sisteminde kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli oluyor. Gelişmeler sonrasında ülkelere göre emeklilik yaşları merak ediliyor. Emeklilik şartları ve yaşlarının değişiklik gösterdiği Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI
Türkiye’de çalışan kişilerin emeklilik yaşı belirlenirken sigorta başlangıç tarihi baz alınmaktadır. Bireyin çalışma hayatına başladığı tarihe göre emeklilik hakkı elde edeceği yaş da farklılık gösteriyor. Türkiye emeklilik yaşı hesaplamasında sigortalılık süresinin başlangıç süresi ve tamamlanan prim günü ön plana çıkıyor. Bununla birlikte son düzenlemeler ile birlikte kadın çalışanların 58, erkek çalışanların en az 60 yaşını ve belirli prim gününü tamamlamış olmaları gerekiyor.
AVRUPA ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK YAŞLARI
Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşları genellikle ortalamanın üzerinde olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Avrupa'da yer alan bazı ülkelerdeki emeklilik yaşları ise şu şekilde;
ALMANYA
Almanya’da çalışan kadın ve erkekler 66 ve 67 yaşında emekli olabiliyor.