Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına hangi ülkeler destek verdi?

ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDAN İSRAİL KARARI

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusu üzerine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine "soykırım" davası açılmıştı. Davada, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Refah'a yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir talep etmişti. UAD, o talebi kabul etmiş yapılan açıklamada İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Divan, İsrail’in Refah kentine yönelik askeri saldırılarını derhal durdurmasını emretti. Divan ikinci olarak İsrail’den, Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmasını istedi.

O karar dünyada büyük yankı uyandırdı. Bir çok ülke, UAD'ın kararını memnuniyetle karşılarken bazı ülkeler de kararı eleştirdi. İşte UAD'ın kararına destek veren ülkeler.