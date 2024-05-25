Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına hangi ülkeler destek verdi?
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Uluslararası Adalet Divanı'nda dünyada yankı bulan bir karar alındı. Kararda İsrail'in saldırılarını derhal durdurması emredildi. O karar sonrası dünyada pek çok ülke karara destek verdi.
ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDAN İSRAİL KARARI
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusu üzerine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine "soykırım" davası açılmıştı. Davada, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Refah'a yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir talep etmişti. UAD, o talebi kabul etmiş yapılan açıklamada İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Divan, İsrail’in Refah kentine yönelik askeri saldırılarını derhal durdurmasını emretti. Divan ikinci olarak İsrail’den, Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmasını istedi.
O karar dünyada büyük yankı uyandırdı. Bir çok ülke, UAD'ın kararını memnuniyetle karşılarken bazı ülkeler de kararı eleştirdi. İşte UAD'ın kararına destek veren ülkeler.
BELÇİKA
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, X hesabından yaptığı paylaşımda, "UAD, İsrail'in bir an önce Refah'a askeri düzenlediği operasyonu durdurmasına, bu kararın hemen uygulanmasına hükmetti." hatırlatmasını yaptı. Derhal ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve iki devletli çözüm için müzakere çağrısında bulunan Lahbib, "Belçika, bu kararın derhal uygulanması çağrısında bulunuyor. Gazze'deki şiddet ve insani dram sona ermeli." ifadesini kullandı.
NORVEÇ
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, UAD'nin aldığı kararın "önemli" olduğunu vurguladı.
Kararla daha önce "İsrail'in uyması gereken" tedbirlerin pekiştirildiğini kaydeden Eide, "İsrail'in kararları uygulamasını bekliyorum." dedi.
Eide, "Geçici tedbir kararı verme yetkisi de dahil olmak üzere UAD'ye ve işlevlerine saygı gösterilmesi, uluslararası hukukun ve hukuk düzeninin güçlendirilmesi için elzem." diye konuştu.
KOLOMBİYA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabındanUAD'nin kararının önemine vurgu yaptı. Petro, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Netanyahu hükümetinin soykırımının durdurulmasına yönelik verilen hüküm, Filistin'e karşı başlatılan barbarlığın niteliğini gösteriyor." ifadesini kullandı. Petro, ülkesindeki İsrail yanlısı gazetecilerin yanlı tutumunu da eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Petro, hükümetin Gazze'deki barbarlığı kınamaya ve küresel adaletsizliğe karşı mücadeleye öncülük etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.