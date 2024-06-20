Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

'Açlık Oyunları' ve 'Karanlığın Gölgesi' gibi filmlerin yıldız oyuncusu olan Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Editör: Yağmur Biçen
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti - Resim: 1

'Açlık Oyunları' ve 'Karanlığın Gölgesi' gibi filmlerin yıldız oyuncusu olan Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti - Resim: 2

Ünlü oyuncu Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti - Resim: 3

Özellikle 'Açlık Oyunları' ve 'Karanlığın Gölgesi' gibi filmlerin yıldızı Donald Sutherland'ın ölüm haberini oyuncu oğlu Kiefer Sutherland duyurdu; "Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum."

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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti - Resim: 4

İyi, kötü ya da çirkin hiçbir rolün kendisini yıpratmadığını söyleyen Kiefer, Sutherland, babası Donald Sutherland’ın severek bu işi yaptığını vurguladı.

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