Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
'Açlık Oyunları' ve 'Karanlığın Gölgesi' gibi filmlerin yıldız oyuncusu olan Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.
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'Açlık Oyunları' ve 'Karanlığın Gölgesi' gibi filmlerin yıldız oyuncusu olan Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Özellikle 'Açlık Oyunları' ve 'Karanlığın Gölgesi' gibi filmlerin yıldızı Donald Sutherland'ın ölüm haberini oyuncu oğlu Kiefer Sutherland duyurdu; "Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum."
İyi, kötü ya da çirkin hiçbir rolün kendisini yıpratmadığını söyleyen Kiefer, Sutherland, babası Donald Sutherland’ın severek bu işi yaptığını vurguladı.