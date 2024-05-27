Ünlü oyuncu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
General Hospital dizisinin oyuncusu Johnny Wactor uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Editör: Yağmur Biçen
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ABD'nin General Hospital dizisinin yıldız oyuncusu Johnny Wactor, hayata gözlerini yumdu.
Sabah saatlerinde arabasına giden oyuncu, araçtan parça çalmaya çalışan 3 maskeli hırsızla karşılaştı.
Hırsızların silahlı saldırısı sonucu apar topar hastaneye kaldırılan Wactor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Johhny Wactor, 2020-2022 arasında General Hospital dizisinin 164 bölümünde Brando Corbin'e hayat vermişti.