Ünlü oyuncu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

General Hospital dizisinin oyuncusu Johnny Wactor uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

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Editör: Yağmur Biçen
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Ünlü oyuncu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Resim: 1

ABD'nin General Hospital dizisinin yıldız oyuncusu Johnny Wactor, hayata gözlerini yumdu.

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Ünlü oyuncu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Resim: 2

Sabah saatlerinde arabasına giden oyuncu, araçtan parça çalmaya çalışan 3 maskeli hırsızla karşılaştı.

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Ünlü oyuncu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Resim: 3

Hırsızların silahlı saldırısı sonucu apar topar hastaneye kaldırılan Wactor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ünlü oyuncu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Resim: 4

Johhny Wactor, 2020-2022 arasında General Hospital dizisinin 164 bölümünde Brando Corbin'e hayat vermişti. 

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