Virüslerden Dünyanın Çivisi Oynadı! Bu Kadarı Olmaz Demeyin Yarasa Virüsü Geldi
Atılan yeni iddialar ortalığı karıştırdı. Yarasa virüsü mü geldi? ABD'de New York merkezli EcoHealth Alliance'ın başkanı Dr. Peter Daszak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düzenlediği bir etkinlikte yarasalarda yeni bir virüsün keşfedildiğini ifade etti. Peki, yarasa virüsü nedir? Nasıl bulaşır?
Yarasalardan insana bulaşabilen birçok virüs bulunmaktadır. En yaygın olanları arasında SARS-CoV-2 (COVID-19), Ebola virüsü, Marburg virüsü, Nipah virüsü ve Lyssavirus (kuduz) bulunmaktadır.
Bu virüsler genellikle yarasa popülasyonunda doğal olarak bulunur ve insanlara temas yoluyla bulaşabilirler. Dr. Peter Daszak, yeni virüsün insanlar üzerinde Kovid kadar etkili bir potansiyele sahip olduğu belirtilirken dünya bu açıklama sonrası ortalık karıştırdı.
Tayland ve Asya'nın diğer bölgelerinde faaliyet göstermeye devam eden şirketin başkanı Dr. Daszak DSÖ'nün etkinliğinde, Güneydoğu Asya'yı tehdit eden hayvan virüslerini taramaya yönelik çalışmalarını anlattı.
Adı açıklanmayan virüs, Tayland'daki yarasa dışkısı gübresini ürünlerine gübre olarak kullanan çiftçilerin uğrak yeri olan bir mağarada bulundu.