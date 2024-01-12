Virüslerden Dünyanın Çivisi Oynadı! Bu Kadarı Olmaz Demeyin Yarasa Virüsü Geldi

Bu virüsler genellikle yarasa popülasyonunda doğal olarak bulunur ve insanlara temas yoluyla bulaşabilirler. Dr. Peter Daszak, yeni virüsün insanlar üzerinde Kovid kadar etkili bir potansiyele sahip olduğu belirtilirken dünya bu açıklama sonrası ortalık karıştırdı.